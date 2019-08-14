Вера - повелительница огня

В этом году НЛМК отмечает 85-летний юбилей. Трудовую славу предприятия создают представители многих профессий. Одна из них - профессия сварщика - сегодня считается не женским делом, работа не из легких. А в суровое военное время такой женский труд был делом привычным – мужских рук не хватало и все бремя непосильного труда несли на своих плечах труженицы тыла. Более 65% всех работающих на производстве слесарей, сварщиков и плавильщиков были женщины. Сварка тогда стала активно внедряться вместо клепки, срочно обучались новые кадры, и женщины-сварщицы внесли неоценимый вклад в годы войны.

Сварщица Вера Кочегарова была одной из лучших на НЛМК.

Победа ковалась в тылу

В тот тяжелый для страны период и началась трудовая биография Веры Кочегаровой. Своих родителей она не помнила, воспитывалась у тети, которая позже определила ее в школу фабрично-заводского обучения (ФЗО) при НЛМЗ. Вере в ту пору было 14 лет, да и другие ученицы были не старше.

- Девчонки были с Калуги, Тамбова, с районов – все красивые, краснощекие - и в лаптях, - с улыбкой вспоминает Вера Ивановна. - Полгода мы проучились, и в 1944 году получили профессию электросварщика.

Вместе с подругой (тоже Верой, блокадницей, с которой завязалась многолетняя дружба) их определили на работу в механический цех. Они стали трудиться на участке, где выпускали промышленные вентиляторы для шахт. Заводское оборудование в ту пору уже вернулось с эвакуации, и НЛМЗ бесперебойно выпускал продукцию военного назначения.

- Детали для сварки привозили с тракторного завода, работали по 12 часов, без выходных. Нам, как специалистам, давали хлеба по 800 грамм (остальным по 600 г), на одну пайку мы с подружкой покупали крупу, чтобы сварить обед, - рассказывает о том тяжелом времени Вера Ивановна.

День Победы встретили в ночную смену. Тот момент, когда начальник цеха им объявил, что война закончена, Вера Ивановна и сейчас, спустя 74 года не может вспоминать без слез.

- Хоть и были на пределе сил, но столько было радости! Нас отпустили домой, на следующий день пошли на демонстрацию. Такое чувство облегчения, улыбались, песни пели…

Общий трудовой стаж семьи Веры Кочегаровой на НЛМК более 100 лет.

Вера никогда не подводила

И послевоенное время было напряженно-трудовым. Поднималась из руин страна, расширялся и Новолипецкий завод – стали появляться новые участки, производства, работы было невпроворот. Вера трудилась в ремонтной бригаде, которая обслуживала практически все цеха завода. Восстанавливали разбитые железнодорожные платформы, приходилось трудиться и на высоте. Потом началось строительство доменной печи, и хорошие сварщики были очень нужны, трудились и день, и ночь. Сварочный аппарат приходилось возить на санях – машин было мало, и вовсю использовалась конная тяга.

А работать приходилось наравне с мужчинами, но вместе с тем росло и мастерство. Представители техконтроля, как она вспоминает, с удовлетворением отмечали, что у нее «сварочный шов блестит, а у мужиков рассыпается». Ей стали доверять и сварочные работы по нержавейке, зная, что Вера никогда не подведет. И она выполняла всю работу качественно и в срок. В первом конвертерном цехе она протрудилась 10 лет, варила «миллиметровку», которую, по ее словам, «и сейчас бы могла варить, но глаза уже не те».

Приходилось много трудиться не только на заводе, но и на социальных объектах – бассейне «Спартак», теплице.

За годы работы Вера Кочегарова стала сварщицей высшей квалификации с большим опытом. У нее было много учениц, которых она обучила секретам профессии.

С коллегами во время праздничной демонстрации.

«Все лучшее связано с НЛМК»

За доблестный труд Вера Кочегарова удостоена множества наград, в их числе и орден Трудового Красного Знамени. Она одной из первых на предприятии стала почетным работником НЛМЗ, ее фото «прописалось» на Доске почета. Отработав на Новолипецком комбинате 45(!) лет сварщицей, в 1988 году Вера Ивановна вышла на пенсию.

За успешный многолетний труд руководство НЛМК выделило ей 2-х комнатную квартиру в центре города. К тому времени у Веры Кочегаровой росла дочь. И трудовая биография дочери Надежды тоже связана с Новолипецким комбинатом – она проработала там 38 лет. Трудилась в кислородном цехе, в лаборатории, табельщицей.

.

А сама Вера Ивановна, выйдя на заслуженный отдых, поняла, что сидеть дома – это «не её». Она вновь устроилась на работу – еще 8 лет проработала в торговле. Сейчас она живет с дочкой, обожает внучку Риту, и в свои 91 год выглядит замечательно. По-прежнему такая же общительная, хлопотливая. Когда доводится бывать на дачном участке, то и там не сидит без дела.

- Она у нас строгая, не любит тех, кто обманывает, ценит порядок во всем, - замечает с улыбкой дочь. – Не пропускает новости по телевизору, особенно переживает за Украину, где живут родственники.

Сейчас, спустя десятилетия прожитой жизни, Вере Ивановне есть, что вспомнить. Были и лишения, были и радостные события - время, проведенное с друзьями на заводских базах отдыха, турпоездки от комбината за границу.

- Да, бывало очень тяжело, но мы работали с энтузиазмом, стремились к трудовым победам. Я работала с замечательными людьми, горжусь, что была полезной заводу, стране.

Владимир КУЛИК. Фото автора и из личного архива В.И.Кочегаровой