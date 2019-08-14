Липецкие энергетики контролируют качество поставляемой электроэнергии

В целях обеспечения потребителей Липецкой области качественным электроснабжением сотрудниками Липецкэнерго постоянно ведется входной, периодический и внеплановый мониторинг параметров качества поставляемой потребителям электроэнергии.

За период с января по июль 2019 года энергетики филиала провели 1072 контрольных проверок показателей качества электрической энергии как на энергообъектах филиала, так и на объектах предприятий-заказчиков. Помимо запланированных измерений, 108 проверок показателей качества электроэнергии были внеплановыми на основании поступивших жалоб потребителей на качество электроэнергии.

Для измерения параметров энергетики используют специализированное оборудование. Диагностика качества электроэнергии на соответствие установленным нормам требует специализированного оборудования. В настоящее время в арсенале специалистов Липецкэнерго 33 единицы современных приборов, такие как «Прорыв-КЭ-А», «Прорыв-Т-А», «Ресурс-UF2M», которые предоставляют широкие возможности анализа показателей качества электроэнергии. Все средства измерений прошли сертификацию в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013. С начала года в аккредитованный центр стандартизации и метрологии подготовлено и направлено в поверку 1249 средств измерений, в том числе 13 приборов анализаторов качества электроэнергии. силами филиала проведена калибровка 421 средства измерений.

- Причинами нарушений показателей качества электроэнергии могут являться состояние систем электроснабжения, а также потребительских или коммунальных электрических сетей. В процессе выявления имеющихся и потенциальных проблем с качеством электроэнергии крайне важна своевременность их решения. В противном случае они могут выйти из-под контроля и привести к сбою в работе или повреждению электрооборудования, - отметил начальник отдела метрологии и качества электроэнергии филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Яковлев Вадим Владимирович.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

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