Речную воду в Липецке загрязняют жидкие бытовые отходы

Накануне, 13 августа, депутаты Липецкого горсовета на комиссии рассмотрели несколько вопросов, касающихся санитарного состояния водоемов. По словам руководителя регионального Роспотребнадзора Сергея Ушакова, 4 городских пляжа так и не открылись к началу купального сезона. Качество речной воды не соответствовало нормам. К концу июля ситуация улучшилась на двух пляжах Липецка – Центральном и Сокольском. Там разрешили купаться.

По мнению специалистов, качество воды в реке ухудшается из-за жидких бытовых отходов, которые сбрасывают с частных домовладений, а также из-за попадания в водоемы неочищенных стоков из ливневой канализации. Кстати, сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры провели несколько рейдов против «черных» ассенизаторов. Однако, привлечь нарушителей к ответственности сложно. Кроме того, зимой специалисты брали пробы снега. В итоге, прокуратура обязала мэрию соблюдать правила складирования снега, чтобы талые воды не загрязняли реки.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, городские власти уже ставят на баланс пруды, ведутся работы по их расчистке. Специалисты разработали схему водоснабжения и водоотведения до 2033 года. Заканчивается 1 этап строительства пункта приема жидких бытовых отходов в районе улицы Известковой.

Парламентарии надеются, что в 2020 году все пляжи Липецка будут открыты для купания.