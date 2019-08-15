Липецкую область посетил министр науки и высшего образования РФ

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков и врио главы региона Игорь Артамонов встретились с руководителями вузов и учеными Липецкой области. Совещание состоялось в зале научного совета ЛГПУ. Общение проходило в формате диалога. Обсуждались разные темы: реализация национальных проектов «Наука» и «Образование», проблемы трудоустройства выпускников, поддержка ученых в форме грантов, доступность образовательных кредитов, развитие высшего инновационного образования.

«Мы готовы оказывать поддержку лучшим студентам, готовы брать лучших студентов на работу в бюджетные организации. Также нам нужно усиливать среднее техническое образование, потому что эти кадры необходимы нашим предприятиям, и усиливать направление инновационное. IT, биотехнологии, генная инженерия... Специалистов в этой сфере Липецкой области не хватает», - сказал Игорь Артамонов.

Участников встречи интересовало отношение министра к системе обязательного распределения выпускников после вузов. Михаил Котюков ответил, что система, которая существовала в Советском Союзе, сегодня в чистом виде невозможна. Но регионы постепенно переходят на подобные программы обучения и трудоустройства с целью удержания кадров. «Договор целевого обучения можно заключить не только при поступлении, но и во время учебы, в нем четко прописана ответственность. Работодатель обязан предоставить место, которое указано в договоре, а студент обязан отработать на этом месте необходимое количество времени», - отметил Михаил Котюков.

Также министр науки и высшего образования Михаил Котюков рассказал о новых программах. В министерстве разрабатывают меры поддержки для предоставления жилья молодым ученым. Также он отметил необходимость высокого контроля деятельности вузов со стороны региональной власти.

«В образовании нужны нестандартные походы и очень высокая планка для решения реализации нацпроектов. Когда мы сами себе будем ставить высокую планку и показывать студентам, как мы это делаем, и их к этой планке подводить, тогда мы покажем другой уровень образования», - отметил Михаил Котюков.

По итогам совещания было решено собрать научно - образовательный совет, на котором руководители предприятий и учебных заведении определят цели и направления совместной работы. Предполагается создание в Липецкой области центра компетенций в регионе, где ученые могут заниматься научными исследованиями.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.