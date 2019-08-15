Россети Центр обеспечила дополнительной мощностью крупный завод по производству сахара в Липецкой области

В результате она выросла до 4500 кВт. Предоставление дополнительного объёма электроэнергии связано с интенсивностью развития завода.

Для технологического присоединения сахарного завода специалистыЛипецкэнерго спроектировали и осуществили строительство11 километров воздушной линии электропередачи 35 кВ от ВЛ 35 кВ.Вся трасса выполнена с установкой металлических опор. Сложность проведенных энергетиками работ заключалась не только в непростом природном ландшафте, но и в особенностях монтажа воздушной линии. В одном из пролетов новаялинияэлектропередачи 35 кВпересекает одновременно иВЛ 220кВ и ВЛ 10кВ.

Предоставление дополнительного объёма электроэнергии предприятию связано с увеличением производственной мощности завода по переработке сахарной свеклы с трёх тысяч до шести тысяч тонн в сутки.

- Обеспечивая необходимой мощностью производства, в том числе в одной из ключевых для области агропромышленной отрасли, компания вносит весомый вклад в экономическое развитие региона, - отметил исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Владимир Тихонов.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

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