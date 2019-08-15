Министр науки и высшего образования РФ встретился с участниками форума «Область будущего»

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков и врио главы региона Игорь Артамонов ответили на вопросы студентов и школьников.

Беседа длилась больше часа. Участники форума задавали актуальные вопросы и выступали с предложениями. Начали беседу с разговора о качестве образования в российских вузах и о перспективах, которые открываются перед выпускниками. Михаил Котюков подчеркнул, что в современном мире образование должно быть более универсальным.

«Требования к профессиям постоянно меняются, — отметил министр. — Система высшего образования должна быть практикоориентированной, должно присутствовать большое количество совместных с индустриальными партнёрами проектов и программ, чтобы в перспективе студенты могли трудоустроиться».

Несколько вопросов касались школьных экзаменов. Старшеклассники попросили министра науки и высшего образования России дать оценку единому государственному экзамену.

«ЕГЭ решает разные задачи. Да, есть слабые стороны, но есть и неоспоримые преимущества. Единый госэкзамен открывает перед талантливыми школьниками двери самых лучших учебных заведений», - прокомментировал Михаил Котюков.

Также участники форума спросили, в связи с чем в школах растёт число обязательных и дополнительных экзаменов.

«Дискуссии на эту тему не прекращаются. Есть мнение, что базовых экзаменов достаточно, но есть и требования времени, которым необходимо соответствовать. К примеру, в этом году у нас в перечне экзаменов появился китайский язык, так как на него есть большой запрос как от государства, так и от школьников», - пояснил министр.

Студенты подняли актуальную для себя тему трудоустройства. Первокурсница одного из медицинских вузов спросила о том, насколько успешна система целевого набора.

«Вопрос успешности и трудоустройства выпускника ключевой для развития высшего образования, — отметил Михаил Котюков. — Если говорить про сферу подготовки кадров для здравоохранения, то у нас принято беспрецедентное решение — в этом году более 70% мест на первый курс заполнены на условиях целевой подготовки. Это означает, что у абитуриентов уже сейчас есть договор, который обеспечивает им будущее рабочее место. И готовить в вузе их будут непосредственно для работы в конкретной должности. Это одна из форм, которая позволит нам закреплять кадры в медучреждениях».

«Дефицит медицинских кадров — актуальный вопрос для Липецкой области. Мы рассчитываем, что подобная схема обучения поможет в какой-то степени исправить ситуацию», — добавил врио главы региона Игорь Артамонов.

От участников форума поступило предложение ввести в школах и вузах региона курсы финансовой и юридической грамотности. Врио главы администрации Липецкой области поддержал идею.

«Это очень своевременное предложение. Особенно обучение правовой грамотности. Поступает много обращений, связанных именно с юридической помощью. Сейчас у нас в процессе создание центра бесплатной юридической поддержки жителей региона. Мы планируем привлекать юристов, выпускников и студентов последних курсов юридических факультетов, чтобы они помогали людям отстаивать и защищать их интересы», — сказал Игорь Артамонов.

Подводя итоги рабочего дня, врио главы региона и министр науки и высшего образования РФ сообщили, что достигнут ряд договорённостей о дальнейшем сотрудничестве.

«Мы договорились, что начнём сотрудничество, в рамках которого группы преподавателей и предприятия будут создавать обучающие программы для студентов, чтобы они потом были востребованы по своей специальности. Спрос на рынке труда всё время меняется, и мы должны это контролировать, чтобы и на предприятиях не было дефицита кадров и студенты не остались без работы», — сообщил Игорь Артамонов.

«Ключевая задача — сделать так, чтобы система подготовки кадров в Липецкой области была связана с приоритетами социально-экономического развития региона. Мы готовы через систему совместных образовательных программ разных университетов переводить сюда необходимые компетенции, требующиеся тем специалистам, которые будут востребованы в регионе и будут обеспечивать его долгосрочное развитие», - подытожил министр науки и высшего образования России Михаил Котюков.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.