Игорь Артамонов: «ОЭЗ «Липецк» опережает в своем развитии другие подобные площадки»

В честь годовщины создания промышленной площадки на территории особой экономической зоны состоялась праздничная встреча, в которой приняли участие врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов, председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин, исполнительный директор НП «Ассоциация индустриальных парков» Денис Журавский, представители власти и руководители компаний резидентов. Игорь Артамонов поздравил коллектив Управляющей компании ОЭЗ «Липецк», отметил достигнутые успехи в развитии проекта и вручил благодарственные дипломы лучшим специалистам.

«Особая экономическая зона «Липецк» сегодня опережает в своем развитии другие подобные площадки страны, занимает лидирующие строчки в инвестиционных рейтингах. Но этого недостаточно. Темпы нужно увеличить. Необходимо на 100 процентов заполнить резидентами грязинскую площадку и интенсивнее развивать елецкую», - сказал Игорь Артамонов.

На сегодняшний день в особой экономической зоне федерального значения «Липецк» зарегистрированы 62 компании из 16 стран мира. Объем заявленных инвестиций составляет почти 200 млрд. рублей, создано 4300 рабочих мест. Введены в эксплуатацию и осуществляют промышленно-производственную деятельность 23 предприятия-резидента. Семь заводов находятся в стадии строительства. Три предприятия будут введены в эксплуатацию в течение года, одно из которых располагается на Елецкой площадке ОЭЗ ППТ «Липецк».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.