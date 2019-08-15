2019-08-15T17:13:49+03:00
Происшествия

Бывший директор "Липецкстрой" заплатит 700000 рублей штрафа за сокрытие доходов фирмы

Руководитель организации утаил более 50 млн рублей
Юлия КЛЮЕВА
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Бывший директор "Липецкстрой" заплатит 700000 рублей штрафа за сокрытие доходов фирмыБывший директор "Липецкстрой" заплатит 700000 рублей штрафа за сокрытие доходов фирмыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот четверг, 15 августа, в Липецком Левобережном районном суде вынесли приговор бывшему директору ООО "СУ-3 "Липецкстрой". Напомним, в отношении руководителя возбудили уголовное дело по ч.2 ст.199.2 УК РФ "Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов".

С сентября 2017 по июнь 2018 года он утаивал доходы организации, чтобы не платить налоги и страховые взносы. Так, директор фирмы заключил ряд договоров с ООО "Спецзеленстрой", руководителем которой являлся он сам. Организация получила право требовать суммы с контрагентов "Липецкстрой". Так, все расчеты проводились через стороннюю фирму. Деньги на счет "Липецкстрой" не поступали. Так, строитель скрыл более 54 млн рублей. В налоговую, фонды пенсионного, медицинского и социального страхования не поступило около 10 млн. рублей.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, Свою вину директор фирмы полностью признал. По словам руководителя, ему пришлось работать по такой схеме, чтобы не остановилось строительство и рабочие вовремя получали зарплату. Кстати, задолженность в 10 млн он уже погасил.

Суд назначил руководителю строительной фирмы наказание в виде штрафа - 700 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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