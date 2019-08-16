В Липецке вновь запретили купаться на Сокольском пляже

Липчанам снова запретили купаться в районе Сокольского пляжа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Специалисты регионального управления Роспотребнадзор взяли здесь пробы воды. Лабораторные исследования показали, что вода не соответствует требованиям СанПин. Пробы будут исследоваться каждую неделю.

Напомним, что в начале лета ни один пляж в Липецке не открылся. Вода в реке Воронеж не соответствовала санитарным требованиям. В конце июля ситуация несколько улучшилась. Роспотребнадзор пообещал открыть для купания 2 пляжа - Центральный и Сокольский. Там за 2 месяца пробы стали соответствовать нормам. Но в свете последних событий вход на один из пляжей так и остается закрытым.

Кстати, на днях в Липецком горсовете руководитель регионального Роспотребнадзора Сергей Ушаков назвал причины ухудшения качества воды в водоемах. По мнению специалистов, реки загрязняют жидкие бытовые отходы, которые сбрасывают с частных домовладений. Кроме того, в воду попадают неочищенные стоки из ливневой канализации.