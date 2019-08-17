Липчане показали свои таланты в Парке Победы

В минувшую пятницу, 16 августа, в Липецке прошел «День открытых людей». Мероприятие, на котором липчане продемонстрировали свои таланты, состоялось в парке Победы. Проект направлен на самовыражение людей. В этом году на главную сцену парка вышло более 30 человек.

В Липецке прошел третий ежегодный фестиваль «День открытых людей»Фото: Алена ИВАШОВА

Фестиваль открыли липецкие начинающие поэты, которые прочитали стихотворения собственного сочинения, а также дали напутствие слушателям. Затем организатор проекта Никита Алексеев, объявил о начале события.

- Дорогие друзья, сегодня для вас будут выступать танцоры, вокалисты, поэты, - обратился он к гостям. - Для маленьких детей уже работает площадка для аквагрима.

В Липецке прошел третий ежегодный фестиваль «День открытых людей»Фото: Алена ИВАШОВА

В Липецке прошел третий ежегодный фестиваль «День открытых людей»Фото: Алена ИВАШОВА

На сцену выходили как молодые участники, так и люди в возрасте. Однако абсолютно все покорили зрителей своими талантами: восточные, русско-народные, современные танцы, красивые песни и голоса, великолепная игра на музыкальных инструментах и, конечно, чувственное прочтение интересных стихотворений.

В Липецке прошел третий ежегодный фестиваль «День открытых людей»Фото: Алена ИВАШОВА

Концерт продолжался в течение двух часов. Все участники фестиваля получили благодарственные письма. В завершении организаторы пригласили всех желающих на концерт следующего года и объявили о дискотеке под липецкую музыкальную группу «Ля Мажор».