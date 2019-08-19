2019-08-19T10:40:20+03:00
Общество

В Липецкой области реализуют 11 проектов грантовой программы «Стальное дерево»

На эти цели благотворительный фонд НЛМК «Милосердие» направит более 2 млн рублей
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В 2019 году в Липецке, Данкове, Добровском, Грязинском и Липецком районах реализуют 11 проектов грантовой программы «Стальное дерево».

В Данкове до конца года оборудуют спортивный парк в микрорайоне "Южный" и построят площадку для скейтборда в Парке пионеров, в Добровском районе организуют молодежную эколого-археологическую экспедицию, в селе Петровское Грязинского района установят новую спортивную площадку. В Липецке оснастят новым оборудованием онко- и наркодиспансеры, обустроят сквер в микрорайоне Матырский, создадут сеть оздоровительных пространств для пожилых людей. В районе села Вербилово активисты очистят береговую зону реки Воронеж. Один из проектов предполагает организацию бесплатной юридической помощь для сельских жителей отдаленных районов области.

На эти цели социальный партнер НЛМК - благотворительный фонд «Милосердие» направит более 2 млн рублей. Всего жители Липецка и четырех районов области на рассмотрение конкурсной комиссии предложили 24 проекта. Лучшие инициативы отбирали представители НЛМК, благотворительного фонда «Милосердие», администраций региона, городских и сельских поселений. Они оценивали актуальность и социальную направленность проектов, вовлеченность общественности в их реализацию. На каждую из одобренных инициатив фонд выделил грант в размере до 300 тыс. рублей.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует на территории Липецкой области с 2017 года. Уже в первый год в Липецке активисты – молодые лидеры НЛМК - воплотили в жизнь 11 общественно полезных природоохранных инициатив. С 2018 года программа стала открыта для жителей Липецкой области, общественных экологических организаций, а также для двух других регионов присутствия Группы НЛМК - Старого Оскола (Белгородский край), где находится Стойленский ГОК, и Заринска (Алтайский край), где расположено предприятие Алтай-Кокс.

При поддержке «Стального дерева» в прошлом году липецкие активисты очищали от мусора зону для занятий маунтибайком, русло реки Воронеж, обновляли сквер в 11 микрорайоне, сажали деревья в городских парках. Для Липецкого областного наркодиспансера было закуплено медицинское оборудование, которое помогает ранней диагностике наркозависимости у подростков. В течение 2018 года в Липецке, Заринске и Старом Осколе активисты завершили 21 социально значимый проект. В 30-ти мероприятиях программы участвовали свыше 5000 человек. Общими усилиями только за один год высадили более 500 деревьев.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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