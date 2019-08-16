Спасатели тушили условный пожар в Центре реабилитации инвалидов и пожилых людей Липецка

Сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области регулярно проводят пожарно-тактические учения и тренировочные эвакуации на базе объектов соцзащиты и здравоохранения. Накануне, 15 августа, спасатели провели профилактические мероприятия в Центре реабилитации инвалидов и пожилых людей в Липецке.

Спасатели тушили условный пожар в Центре реабилитации инвалидов и пожилых людей ЛипецкаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

По замыслу, во время занятия в здании центра замкнула электропроводка, произошло возгорание. Сработала пожарная сигнализация и система оповещения. Находящихся в здании эвакуировали. Тех, кто по состоянию здоровья не смог выйти на улицу самостоятельно, спасатели выносли на носилках, выкатывали в колясках. Как только здание опустело, пожарные приступили к ликвидации "огня".

Как сообщил государственный инспектор по пожарному надзору Липецкой области Роман Бурдачев, более 80% пожаров происходит из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования, огневых работ. Поэтому спасатели в очередной раз просят липчан быть внимательными и осторожными, не пренебрегать правилами пожарной безопасности.