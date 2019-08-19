2019-08-19T09:55:36+03:00
Общество

Мобильные медицинские комплексы поступили в четыре района Липецкой области

Новая техника будет применяться для оказания медпомощи в отдалённых сёлах
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Четыре новых передвижных медицинских диагностических комплекса поступили на службу в медицинские учреждения региона. Торжественное вручение новой техники главным врачам районных больниц состоялось в Данковском районе в рамках проведения V бизнес-форума.

В церемонии принял участие врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Руководитель региона отметил высокую значимость подобной техники для улучшения медицинского обслуживания населения.

«Мы понимаем, что невозможно в каждом маленьком селе построить поликлинику, но при этом мы должны обеспечить жителей медицинской помощью. Вот такие передвижные диагностические комплексы как раз должны нам в этом помочь, - прокомментировал Игорь Артамонов. - Будем продолжать работу в этом направлении. До конца года поступят ещё такие машины».

Четыре мобильных комплекса поступят в больницы Данковского, Добринского, Измалковского и Задонского районов. Новая техника будет применяться для диагностики и оказания медицинской помощи жителям отдалённых сёл и деревень с численностью населения до 100 человек.

Общая стоимость комплексов около 30 млн рублей. Машины закуплены в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Мобильные диагностические комплексы предназначены для многоцелевого использования. Они оснащены электрокардиографом, аппаратом ультразвуковой диагностики, гинекологическим креслом, портативным дефибриллятором, биохимическим анализатором определения в крови уровня глюкозы, холестерина и триглицеридов и другим оборудованием. Оборудование позволяет оказывать медицинскую помощь, проводить скрининговые исследования, диспансеризацию, диагностические осмотры и консультативный приём.

В районных больницах региона уже имеется опыт использования подобных мини-поликлиник. В 2018 году было приобретено три передвижных медицинских диагностических комплекса для Тербунского, Лебедянского и Липецкого районов. За первое полугодие 2019 года с их помощью осмотрено более 2,5 тысячи жителей, в том числе инвалидов и маломобильных граждан из малонаселённых и отдалённых населённых пунктов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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