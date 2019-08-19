Сразу три липецких асфальтовых завода занижали показания приборов учета электроэнергии

Сотрудники мобильной группы филиала «Россети Центр Липецкэнерго» прибыли с проверкой на асфальтобетонной завод в один из дальних районов Липецкой области. Во время осмотра прибора учета энергетики обнаружили поврежденные антимагнитные пломбы. Причем, как говорят специалисты Липецкэнерго, магнит был настолько мощный, что выгнулась ось счетного механизма прибора учета электрической энергии. По результатам проверки составлен акт безучетного потребления, по которому предприятию доначислено 485 тысяч кВт*ч. электроэнергии. Асфальтобетонному заводу придется заплатить 1 миллион 756 тысяч рублей.

Ещё один акт безучетного потребления был составлен мобильной группой инспекционного контроля Липецкэнерго на асфальтобетонном заводе в районе, расположенном недалеко от Липецка. Здесь дорожники занизили показания на 131 тысячу кВт*ч, что эквивалентно сумме в 474 тысячи рублей. Опять же с помощью магнита пытались сэкономить на электроэнергии владельцы асфальтобетонного завода и в еще одном районе. Им будет выставлен счет на 286 тысяч рублей.

Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» обратился в полицию с заявлениями о возбуждении уголовных дел по ст. 165 Уголовного кодекса: причинение ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. Санкция статьи предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.

- Попытки хищения электроэнергии в Липецкой области носят массовый характер. Но благодаря интеллектуальной системе учета, которую монтирует Липецкэнерго, источники потерь мы видим на экране своих компьютеров. Поэтому наши бригады выезжают к потребителям, зная заранее, что человек недобросовестно передает показания и оплачивает счета. В наше время пытаться воровать электроэнергию невыгодно. Это влечет за собой суды, штрафы и разбирательства с полицией, - объяснил последствия безучётного потребления заместитель директора филиала «Россети Центр Липецкэнерго» по реализации и развитию услуг Сергей Ветров.

Всего же за шесть месяцев 2019 года сотрудники филиала «Россети Центр Липецкэнерго» составили 481 акт безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Тем самым энергетики предотвратили хищение больше пяти миллионов кВт*ч электроэнергии на сумму больше 29 миллионов рублей.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

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