2019-08-19T11:20:11+03:00
Общество

На "Моторшоу" в Липецк съехались автолюбители со всего Черноземья

Участники мероприятия выяснили в чьей машине громче звук [фото, видео]
Алена ИВАШОВА
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На "Моторшоу" в Липецк съехались автолюбители со всего ЧерноземьяНа "Моторшоу" в Липецк съехались автолюбители со всего ЧерноземьяФото: Алена ИВАШОВА
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В минувшие выходные в Липецке состоялось крупнейшее автомобильное событие региона. В областном центре прошло "Моторшоу". На тринадцатую по счету межрегиональную автомобильную выставку и этап XXII чемпионата по автозвуку и тюнингу съехались участники со всего Черноземья.

На "Моторшоу" в Липецк съехались автолюбители со всего Черноземья Фото: Алена ИВАШОВА

На "Моторшоу" в Липецк съехались автолюбители со всего ЧерноземьяФото: Алена ИВАШОВА

Программа шоу была представлена в широком масштабе, как и всегда: соревнования в категориях "Качество звука (SQ)", "Мультимедиа", ESPL, ESQL, EMMA-Тюнинг, а также конкурсы, розыгрыши, выступление музыкальных и танцевальных коллективов.

Многие машины участвуют в соревновании не в первый раз. Самый известный участник мероприятия - "ветеран" автомобильного события Владимир.

- Я с 2006 года посещаю "Моторшоу", - рассказывает Владимир. - Как первый раз выиграл, теперь не могу оторваться. Дедушки в моем возрасте в шахматы играют, а я вот автомобилями болею. Меня не зря прозвали «Crazy roker».

На "Моторшоу" в Липецк съехались автолюбители со всего Черноземья Фото: Алена ИВАШОВА

На "Моторшоу" в Липецк съехались автолюбители со всего ЧерноземьяФото: Алена ИВАШОВА

На "Моторшоу" в Липецк съехались автолюбители со всего Черноземья Фото: Алена ИВАШОВА

На "Моторшоу" в Липецк съехались автолюбители со всего ЧерноземьяФото: Алена ИВАШОВА

Владельцы своих тюнингованных авто один за другим показывали мощности звука. Каждая машина была уникальна по-своему. "Моторшоу" длилось практически весь день, с 10:00 до 20:00. После участники выехали с площадки соревнований, чтобы переехать на следующий этап в Воронеж.

На "Моторшоу" в Липецк съехались автолюбители со всего Черноземья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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