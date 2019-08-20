В Липецке и области 8 человек заразились клещевым боррелиозом

За прошедшую неделю клещи покусали 97 жителей Липецкой области. Среди пострадавших 22 ребенка. Специалисты исследовали 75,4% клещей. Из них 22% оказались инфицированы возбудителями инфекций. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, 16,2% клещей являются переносчиками боррелиоза. 5,1% - гранулоцитарного анаплазмоза. 0,7% - моноцитарного эрлихиоза человека.

В 80% случаев клещи присосались к людям на приусадебных участках. В 14,7% случаев – в природных условиях. 1,3% случаев приходится на парки. В 1,5% случаев клещи поджидали своих жертв на территориях кладбищ. 2,5% случаев – в других местах. Акарицидные обработки на 1 183,39 га территорий региона. В прошлом году эта цифра была значительно меньше – 768,47 га.

Напомним, в Липецкой области клещи могут быть инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, гранулоцитарным анаплазмозом, моноцитарным эрлихиозом. Так, к 19 августа клещевым боррелиозом заразилось 8 липчан. Также зафиксировал 1 завозной случай клещевого энцефалита. Инфицированный человек прибыл в регион из Алтайского края.