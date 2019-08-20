2019-08-20T18:18:46+03:00
Общество

На 3 улицах Липецка появился новый асфальт

Подрядчик гарантирует, что новые дороги прослужат минимум 4 года
Юлия КЛЮЕВА
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На 3 улицах Липецка появился новый асфальтНа 3 улицах Липецка появился новый асфальтФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали 3 объекта. Как сообщили в пресс-службе мэрии, обновлены проезжие части улиц Краснозаводская, Кирпичная и Кузьминкая.

В поселке Северный Рудник отремонтировали около 1,5 километров улицы Кузьминская. Для реконструкции потребовалось более 3 тыс. кубометров шлака для отсыпки основания. Рабочие уложили 2 слоя асфальтобетона – 4 см нижнего и 6 см верхнего. Кстати, работы здесь завершили раньше срока. Жители этому очень рады, ведь асфальт на улице Кузьминской появился впервые. Подрядчики дают гарантию на дорогу – 4 года.

На улице Кирпичной появилось 1,2 километра нового дорожного покрытия. Здесь нанесено более 260 метров разметки и установлено 18 знаков. Здесь тоже работы завершились досрочно. Гарантия – 4 года.

На улице Краснозаводской в районе Тракторостроителей заменили старый асфальт на площади 13,5 тыс. квадратных метров. Теперь там щебеночно-мастичное покрытие. Рабочие нанесли 1,2 км разметки. Установлено 56 дорожных знаков.

Напомним, работы также завершены на улицах Гоголя, 40 лет Октября, 40 лет ВЛКСМ, Титова, Жуковского, площади Космонавтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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