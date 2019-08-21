«Главное богатство Добринского края– земля и люди!»

Этот хлебный край всегда славился своими достижениями в сельском хозяйстве. Опыт добринцев еще с советских времен изучался и распространялся на всю страну. И сегодня в сельхозпроизводстве район-труженик занимает ведущие позиции в регионе.

Три с половиной года назад муниципалитет возглавил энергичный, по-хорошему амбициозный руководитель, был взят курс на ускоренное развитие. Изменения затронули и экономику, и социальную сферу. Хорошее развитие получила сельхозкооперация, возрос поток инвестиций. Больше нет очереди в детсады, возросло качество и доступность медицинской помощи – все медорганизации отлично оснащены, значимы успехи в образовании (лицей в Добринке вошел в список лучших сельских школ страны). Буквально преобразился районный центр, благоустраиваются сельские поселения, возросло само качество жизни.

Что еще предстоит сделать? Какие виды на урожай? На эти и другие темы мы беседовали с главой Добринского муниципального района Сергеем Москворецким.

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Точки роста

- Сергей Петрович, насколько весом добринский «каравай-2019»?

- Практически убраны зерновые, итоги подводить рано, но рассчитываем примерно на 250 тыс тонн, что выше прошлогодних показателей. И по сахарной свекле погода благоприятная, выход сахара будет не ниже 17% - это достойный результат. Надеемся, что соберем отличный урожай сахарной свеклы - до 1,5 млн тонн. Уже заработал сахарный завод, напомню, он крупнейший в стране и Европе, производит 5% российского сахара.

- А какова ситуация с занятостью?

- С началом строительства ООО «Отрада Фармз» 5-й свиноводческой площадки, добавятся новые рабочие места. Район активно пополняется молодыми кадрами – врачами, учителями. Считаем, что продуктивней отправлять на учебу свою молодежь с расчетом возвращения ее потом в родные края. Жизнь идет вперед, какие-то специальности становятся менее востребованными и нельзя жить вчерашним днем, молодежь должна быть нацелена на будущее. Мы сейчас прорабатываем «сколковский список» по новым профессиям применительно к потребностям района.

1 сентября мы открываем в 2-х учебных заведениях района, добринском лицее и гимназии в селе Ольговка, Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». Они направлены на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся. Каждый должен найти применение своим способностям – у кого-то лучше получается хлебопечение, а другие могут заработать удаленным доступом.

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«Работаем в системном порядке»

- Многие руководители активно используют соцсети для обратной связи…

- Доверие и взаимопонимание там, где власть открыта и доступна, и обратная связь очень важна. Отмечу результативность работы в Инстаграм – люди в большинстве поднимают актуальные темы. А я предпочитаю общаться «вживую» - напрямую с жителями, сразу узнаешь, что их волнует. Радует, что стали активней люди разных возрастных групп.

- Что намечается сделать в ближайшей перспективе?

- У нас нет «пожарных» тем. Те 3-х летние планы развития, которые в 2016 году представили главы сельских поселений, полностью выполнены. Минсельхоз запустил программу развития сельских территорий, и мы стали ее активным участником. Каждое поселение района на ближайшие 5 лет сделает свой проект развития. Эта пятилетка будет финальной – сделаем все, что необходимо для комфортного проживания.

Те проблемы, которые есть сегодня - не «горящие», они решаются в системном порядке. Как бы не менялись внешние факторы, мы все делаем целенаправленно и качественно.

- Как удается привлекать внебюджетные средства?

- На каждого жителя у нас приходится в год 850 рублей внебюджетных денег – это лучший показатель. С удовольствием отмечаем, что возросла социальная активность бизнеса. К примеру, в ближайшее время будет построено 10 детских площадок за счет спонсорских средств. Инвесторы понимают, что вкладывают средства для благополучия своих же работников – жителей района.

Мы оцениваем эффективность работы каждого инвестора и стараемся переориентировать сельхозпроизводителей с первичного, на вторичное производство. А те, кто перестроился, применяет передовые технологии, понимает, что заниматься, к примеру, КРС намного выгодней, чем строить какое-то новое предприятие.

Работы впереди еще много, и я уверен, что мы достигнем поставленных целей. У нас две гордости – наша земля, и наши люди – добрые, отзывчивые, трудолюбивые. Желаю всем добринцам здоровья, благополучия, удачи в делах! И любви к своей малой родине – замечательному Добринскому краю!

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Праздник для всех

Гостеприимная Добринка в этот праздничный день встречала многочисленных гостей, 91-й День района прошел с размахом. Стартовал День района с мотокросса на новой трассе, которую летом обустроили энтузиасты. А дальше гостей и жителей района ждала насыщенная праздничная программа. В районном Центре культуры с блеском выступили «Казаки России», которых добринцы приветствовали овацией. Традицией праздника стал красочный парад хлеборобов, в котором участвовали представители всех сельских поселений. Разнообразная праздничная программа включила и зрелищные шоу, и конкурсы, и мастер-классы..

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В День района была открыта и обновленная Доска почета с портретами передовиков, чествовали и одаренных ребят.

Добринцев тепло поздравил с Днем малой родины врио главы региона Игорь Артамонов, который был восхищен всем увиденным. Он сообщил, что областная администрация открывает финансирование строительства в Добринке нового спортивного зала на территории местного лицея. А буквально на днях в район поступили пять новеньких, оборудованных спутниковой навигацией, автобусов для перевозки школьников. Теперь дети из добринского лицея, пушкинской, талицкой и мазейской школ будут ездить в комфортных и безопасных машинах. Вопрос обновления школьного автопарка также решился при непосредственном участии врио главы региона Игоря Артамонова.

Торжества продолжались допоздна – для гостей и жителей устроили праздничную дискотеку. Кульминацией праздника стало выступление популярного исполнителя Кевина Мак Коя, файер –шоу и красочный салют.

Автор: Владимир КУЛИК.

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Из первых уст

- Так приятно произносить эти слова – «Добринка, добрый вечер». Не случайно, что и ваш населенный пункт, и район получил такое название, потому что здесь живут добрые люди. Я очарован тем, что здесь увидел. Прекрасный концерт, отличная организация, дети, взрослые, все с такой огромной любовью к своему району. Нельзя не заметить ту позитивную, положительную энергию, которая идет от вас. Поэтому от всей души хочу поздравить всех с праздником. С Днем района вас, дорогие!

ВРИО главы Липецкой области Игорь Артамонов.