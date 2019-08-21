2019-08-21T10:18:42+03:00
Экономика

Энергетики предупреждают: энергообъекты – зона высокой опасности!

Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» призывает жителей соблюдать правила поведения в охранных зонах воздушных линий электропередачи
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Охранная зона ВЛ – участок земли и воздушного пространства по обе стороны от крайних проводов. У линий различных классов напряжения это расстояние составляет от 2 до 25 метров, а на судоходных водоемах – до 100 метров.

Приближение к токоведущим частям воздушных линий электропередачи и подстанций смертельно опасно! Пренебрежение требованиями безопасности в охранных зонах приводит не только к сбоям в электроснабжении, но и к несчастным случаям от поражения электрическим током.

Не допускается в охранных зонах электроустановок запускать любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, квадракоптеры и другие модели летательных аппаратов. Также энергетики напоминают спортсменам, руководителям организаций и клубов воздушных и водных видов спорта, отдыха и туризма липецкой области о недопустимости проведения соревнований и тренировок в непосредственной близости от энергообъектов.

Для того, чтобы ваш активный отдых был безопасным, выбирайте подходящие места, будьте осторожны и внимательны!

Получить необходимые консультации и сообщить об обнаружении фактов нарушения охранных зон можно по телефону горячей линии энергетиков 8-800-50-50-115. Звонок бесплатный, работает круглосуточно.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

Реклама, фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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