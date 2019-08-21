После капитального ремонта открылась поликлиника на окраине Липецка

В рамках реализации федеральных и региональных программ по укреплению материально-технической базы медицинских организаций в учреждении в этом году произошли значительные изменения.

Сегодня состоялось торжественное открытие структурных подразделений после капремонта в поликлинике ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк-Мед».

По инициативе врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова на проведение капительного ремонта поликлиники и стационара Липецкой городской больницы № 4 «Липецк-Мед» было выделено из областного бюджета 35,4 млн рублей. Ремонт здесь не проводился с 1987 года. Работы начались в мае 2109 года. За три месяца отремонтированы помещения дневного стационара поликлиники, отделения профилактики, отделения врачей общей практики, регистратуры, ряда отделений стационара.

За счет средств регионального бюджета было приобретено новое диагностическое оборудование на сумму 21,8 млн рублей - УЗИ-аппарат, комплект эндоскопического оборудования, лабораторное и физиотерапевтическое оборудование.

Дополнительно в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» был закуплен и в ближайшее время будет введен в эксплуатацию новый рентгеновский компьютерный томограф.

Также по инициативе временно исполняющего обязанности главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, в этом году именно на развитие первичной и специализированной помощи - в районные и городские стационары и поликлиники выделено почти полмиллиарда рублей. Закуплено самое необходимое оборудование для ранней диагностики заболеваний, для проведения диспансеризации и профилактических осмотров.

В целях модернизации имеющегося парка диагностического оборудования для проведения диспансеризации из средств областного бюджета на общую сумму 276 млн. руб. в 2019 году в амбулаторно-поликлинические учреждения области дополнительно закуплено 7 маммографов, 8 флюорографов, 6 рентгеновских аппаратов, 14 аппаратов ультразвуковой диагностики, 39 единиц эндоскопической техники. Проводятся текущие и капитальные ремонты больниц и поликлиник.

Еще одно направление, которое благодаря Игорю Артамонову, развивается в нашей области - это внедрение бережливых технологий. По словам главы региона: «Бережливое производство направлено на оптимизацию всех процессов, происходящих в медицинской организации, позволяет сэкономить время и пациенту, и врачу. И здесь бережливые технологии помогают не только правильно организовать рабочее пространство и рационально разместить кабинеты в поликлинике или в стационаре. Важно с помощью бережливых технологий сформировать корпоративный дух в коллективе, улучшить взаимоотношения медицинских работников и пациентов».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.