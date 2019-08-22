Увидели завышенную цену? Не возвращают деньги за некачественный товар? Все проблемы можно решить

Пенсионерка повелась на презентацию товара и потом поняла, что навязанные впридачу «чудо-товары», за которые придется платить десятки тысяч рублей, ей не нужны. Но уже подписаны 2 договора – с магазином и кредитной организацией. Человек в отчаянии, не знает, что делать…

…В магазине продукты с истекшим сроком годности. На полках одна цена, а на кассе пробивают другую…

И таких примеров, с которыми жители региона ежедневно сталкиваются в торговых организациях, множество. По статистике 70% потребителей (в основном это незащищенные слои населения) не знают, куда обращаться. Получить правовую и консультационную помощь покупателям и бизнесменам можно в ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности». Оно создано в 2016 г., является подведомственной организацией Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области и тесно сотрудничает с Роспотребнадзором.

- Мы проводим регулярный мониторинг цен на социально значимые группы товаров, смотрим, как соблюдается законодательство в торговых организация, реагируем на все обращения покупателей. Оказываем помощь и начинающим бизнесменам, желающим открыть торговый бизнес – в вопросах локализации, правовой поддержки, по какому направлении двигаться, - поясняет руководитель агентства Наталия Свиридова. – За год наши специалисты мониторят 5 500 торговых предприятий региона – от мелких магазинчиков до торговых сетей, рассматривают порядка 2 тысяч обращений граждан.

- А чем конкретно Агентство может помочь покупателю, получившему некачественный (либо навязанный) товар или услугу?

- Нам необходим полный пакет документов, который тщательно изучат наши юристы. Мы беседуем с руководством предприятия, и те, кто понимает, чем для них может все закончиться, идут на компромисс. Выход есть из любой ситуации, и мы идем до конца, вплоть до представления интересов в суде. Таких случаев много. К примеру, к нам обратилась женщина, заказавшая за 84 тысячи рублей встроенную кухню, которая в итоге ее не устроила (даже размер не подходил). Производитель - предприниматель с Бряншины, забрал гарнитур и исчез, не отвечая на звонки. Прошло несколько месяцев, у несчастной клиентки даже начались проблемы со здоровьем из-за стресса. Мы нашли горе-предпринимателя по базе данных, в результате, с учетом всего, с него взыскано по суду 250 тысяч рублей.

- Покупатели нередко возмущены неожиданным повышением цены на социально значимые продукты. Как вы реагируете на такие ценовые скачки?

- Мы проводим мониторинг цен и в выходные, и в праздничные дни, о завышенных ценах нам часто сигнализируют сами покупатели. Разбираемся досконально, ищем причину. Причем отслеживаем всю цепочку – производитель-оптовик-магазин, смотрим, на каком этапе произошел рост цены. Всем памятен случай резкого роста цены на яйца в конце года. Стали разбираться в ситуации – оказалось, что закрылась Воронежская птицефабрика, и торговые предприятия создали искусственный дефицит, кто-то завысил и торговую надбавку. Мы обратились с письмами в ФАС, прокуратуру. В результате, ситуацию удалось купировать за неделю. И наш регион до сих пор занимает 1 место в ЦФО по доступности цены на яйцо. В целом, Липецкая область по официальным данным занимает 2-е место по стоимости потребительской корзины в ЦФО и 4-е место по стране. Это тоже результат нашей работы.

- Что еще входит в компетенцию Агентства?

- Мы также занимаемся организацией и проведением областных ярмарок, в том числе, тематических. Всего их проведено в 2018 году порядка 300. Их популярность только растет, и уже в этом году, по состоянию на 18 августа, у нас в регионе проведено 265 ярмарок. На них жители покупают напрямую от производителя качественную фермерскую продукцию. Кстати, мы планируем проведение в 1 квартале 2020 года первой межрегиональной ярмарки.

Еще одно новое направление – по товаронасыщенности. Мы стремимся, чтобы на торговых полках было больше товаров местных производителей. С этой целью презентуем их товары на областных ярмарках. Так наши покупатели узнали о продукции местных сыроделов, Елецких производителях мясных изделий. Мы также делаем паспорт безопасности для торговых объектов по антитеррористической защищенности. Оказываем и платные услуги – сдаем инвентарь в аренду на ярмарках, оказываем правовую помощь при получении лицензии.

Обращаться к нам за поддержкой, консультацией можно через сайт: torglip.ru, по телефону, либо лично прийти на прием в Агентство, которое расположено в г. Липецке, по ул. Советской, 7. Наши специалисты не оставят без внимания ни одно обращение, окажут квалифицированную помощь.

Телефоны «Агентства содействия развитию торговой деятельности»:

(4742) 22-04-65 – директор;

22-04-61 - отдел ярмарочной деятельности;

22-04-35 - по ценам.

Владимир КУЛИК. Фото предоставлено.