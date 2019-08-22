В Липецке "гибнет" муниципальное предприятие с долгом по зарплате в 1,2 млн

Накануне, 21 августа, МУП "Регистрационно-вычислительный центр Липецка" отчиталось перед депутатами о своей работе за 2018 год. Так, в 2003 году департамент ЖКХ создал данное предприятие, чтобы оказывать услуги коммунальным организациям поначислению платежей и рассылке квитанций липчанам.

Однако, с 2015 года деятельность МУП не приносит прибыли. В прошлом году предприятие сработало с убытком в 3,6 млн рублей. Оно потеряло основном объем работы. Из-за этого сократили штат - с 33 до 12 человек. Есть задолженности по налогам, страховым взносам. Предприятие не выплатило работникам зарплату - 1,2 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого горсовета, в этом году предприятие начали банкротить. Рассмотрение дела о банкротстве состоится в октябре. Кстати, в план мероприятий по реформированию МУПов и муниципальных учреждений города на 2018 год было включено мероприятие по ликвидации "РВЦЛ" до конца года. Однако, предприятие продолжало работать. Парламентарии спросили, почему МУП продолжил наращивать убытки. Ситуацию прояснила председатель департамента ЖКХ Юлия Кабанцева. По ее словам, в коллективе есть сотрудники, находящиеся в декрете. Из-за этого процедура ликвидации затянулась. Решается вопрос, как погасить задолженность по зарплате. Один из вариантов - за счет бюджетных средств.

Депутаты напомнили про еще одно муниципальное предприятие "АДС". На что председатель департамента ЖКХ ответила, что в мэрии планируется совещание по предбанкротным МУПам. А также добавила, что деятельность предприятия стараются сохранить. Но что это за деятельность, ответить не смогла.

Парламентарии посоветовали не банкротить МУПы, а подойти к их ликвидации с другой стороны. Например, продать имущество и расплатиться с долгами. Чтобы потом огромные суммы не пришлось брать из казны.