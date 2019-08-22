Слово за слово: что показали дебаты кандидатов на пост губернатора Липецкой области?

Более 929 тысяч бюллетеней для тайного голосования будет изготовлено к выборам главы администрации Липецкой области. В региональной избирательной комиссии уверяют, что такого количества хватит, даже если явка на губернаторских выборах составит 99,9%. Важен каждый голос, поэтому не забудьте, что 8 сентября 2019 года именно вам предстоит выбрать главу нашего региона.

Пока же идет агитационный период: кандидаты получили равные объемы в СМИ, чтобы донести свою позицию. Половина выделенного времени для агитации на телевидении и радио отводится под дебаты. На них претенденты получили возможность лично высказать практически все, что думают. Демократично? Безусловно, вот только, как показывает практика, подобные выступления зачастую сводятся к общим фразам и громким призывам. Давайте же посмотрим, на что «давят» нынешние кандидаты во время дебатов.

«Вода водой»

Андрей Григорьев уверенно использует образ военного пенсионера, даже во время дебатов он уложил все свое выступление примерно в две минуты вместо шести с половиной. «Достаточно, - отрезал Андрей Владимирович. - Я пришел не заниматься демагогией, я пришел заниматься работой». При этом он не постеснялся в заключительной речи упрекнуть оппонентов, что все их слова - «вода водой».

Но что же предлагает сам кандидат от партии «Патриоты России»? Напомним, что он идет под лозунгом «Справедливость для всех и счастье для каждого». Так вот, одна из идей участника - объявить конкурс по всем направлениям, в котором смогут участвовать местные жители. Авторы лучших проектов даже получат возможность войти в команду Андрея Григорьева.

Пока же кандидат, похоже, сконцентрирован на том, что перечисляет проблемы в обличительном тоне. Хоть он и упрекает оппонентов в отсутствии конкретных предложений, однако сам мало от них в этом отличается. Так что, когда ведущая спрашивает о том, на чем основаны его обвинения, он просто констатирует: «Это жестокая правда».

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«То, что работает, рушить нельзя»

Хотя первоначальный лозунг Ларисы Ксенофонтовой был «Женщина в дом - счастье в нем», на дебатах она решила использовать другой оригинальный бренд - «Партия земляков». Впрочем, на принадлежности к Липецкой земле акцентировали внимание все участники. Но были у представительницы «Справедливой России» и другие козыри. В отличие от Андрея Григорьева она явно готовилась к каждому выступлению с запасом.

Кажется, что социальная политика несколько ближе Ларисе Васильевне, чем экономика. Во время разговора о привлечении инвестиций в регион она ответила довольно общими словами: «То, что сегодня работает, рушить нельзя. Люди должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне». Также кандидат выступила за развитие особой экономической зоны, хотя и подчеркнула, что площадка и сегодня работает хорошо. Прозвучали некие предложения о новых льготах для инвесторов, однако это не совсем соответствует ее же заявлению о необходимости взимать больше налогов с бизнесменов.

Во время разговора о развитии образования у кандидата были уже более конкретные идеи, например, о необходимости создания в области медвуза или отмены взимания платы со школьников за проезд и охрану. Особое значение Лариса Ксенофонтова придает кадровой политике, видимо, с прицелом на обновление действующей администрации. Хотя, казалось бы, «революция» в облправительстве и так только-только произошла. Однако у Ларисы Васильевны свое видение - похоже, ей хотелось бы не только привести за собой новых людей, но и вернуть некоторые старые, не успевшие отвыкнуть от должностных обязанностей кадры.

Опора на бизнес

Кандидат на должность губернатора Липецкой области от партии «Коммунисты России» в первую очередь подчеркивает, что он «не политик, а предприниматель». Действительно, Андрей Плотников возглавляет областное отделение общественной организации «ОПОРА России» и Клуб православных предпринимателей. Стоит ли говорить, что Андрей Владимирович своей главной задачей считает построение «мостика» между государством, обществом и предпринимательским сообществом.

- Невозможно в лодке грести в разные стороны. И власть, и бизнес - все должны грести в одном направлении, - уверен участник. Заметим, что это одно из немногих метафорических высказываний кандидата. Ярким оратором его не назовешь. Он скорее берет своей фундаментальностью и старается подкрепить доводы некой исторической справкой, вот только это делает его речь слишком академичной. С другой стороны, видно, что он готов говорить много и компетентно.

Так, по его мнению, то же образование должно быть ориентировано на конечного потребителя, то есть бизнес. А социально ориентированные предприниматели, в свою очередь, обязаны помогать тем, кто готовит для них специалистов. Андрей Владимирович подчеркивает, что он и сам создавал и готов в дальнейшем создавать новые рабочие места в том числе для молодых специалистов.

Но если на социальные проблемы деньги брать не у государства, а у бизнеса, то с экономикой и привлечением инвесторов все несколько сложнее. Андрей Плотников сделал акцент на том, что в Липецкой области необходимо развивать туризм, в частности медицинский. Хорошая идея, согласитесь? Вот только кандидат так много времени уделил минеральной воде и ее истории, что других вариантов развития экономики, по сути, и не предложил.

Коммунист коммунисту рознь

Сергею Токареву, в отличие от оппонентов, отведенного на выступление времени явно не хватало. И от темы дебатов это зависело в последнюю очередь.

Например, вместо того чтобы тратить целую минуту на рассказ о себе, он позвал липчан на массовую протестную акцию «За честные и чистые выборы!». Тема дебатов «привлечение инвесторов»? Хорошо. Но перед этим кандидат от КПРФ должен рассказать, что считает «мероприятие», в котором сам же участвует, не настоящим, а власть - обманщиками. Большую часть своих выступлений он посвящает не изложению собственной позиции, а критике власти и врио губернатора, хотя и не называет его по имени. Да и федеральной повестки Сергей Владимирович не стесняется касаться, ведь пенсионная реформа до сих пор остается острой темой.

- Нас не хотели регистрировать. И власть делала все для этого. Но нам удалось преодолеть муниципальный фильтр, - заявляет Сергей Токарев. Напомним, что данный кандидат собрал 166 достоверных подписей, хотя было достаточно и 163. Да и его присутствие на дебатах снижает убедительность обвинений в гнете админресурса.

Но есть ли у Сергея Токарева реальный механизм привлечения тех же инвесторов? Его ответ: «Регион сам сможет зарабатывать». В пример он приводит 1941-1961 года: мол, тогда народ был инвестором, вот и сегодня, значит, за счет народа можно поднять и образование, и производство. Программа же должна быть основана на возвращении государственного планирования, по-видимому, в том виде, в котором оно существовало еще в СССР. Вот только приведет ли такой подход к успеху?

Дела вместо слов

- У меня слишком много забот и дел. Поэтому я думаю, нецелесообразно тратить время на дебаты. Лучше я сделаю что-нибудь полезное для жителей области, - эти слова Игоря Артамонова, отказавшегося от участия в дебатах из-за необходимости брать отпуск на этот период, некоторые оппоненты повторяли с укором. Но не нужно забывать, что кандидат от «Единой России» продолжает работать как врио губернатора.

Отказ от участия в дебатах - это тоже заявление, что Игорь Георгиевич разговорам предпочитает действия. Пока другие кандидаты говорили о грядущих изменениях, он вместе с Михаилом Котюковым, министром науки и высшего образования России, встретился с руководителями местных вузов и учеными Липецкой области. В центре внимания не только нацпроекты «Наука» и «Образование», но и проблемы трудоустройства выпускников.

Кроме того, кандидат целый день ездил по предприятиям ОЭЗ «Липецк». Сейчас там уже создано 4300 рабочих мест. Однако Игорь Георгиевич заявляет: «Темпы нужно увеличить. Необходимо на 100% заполнить резидентами грязинскую площадку и интенсивнее развивать елецкую». Разве эти слова менее убедительны, оттого что прозвучали не во время дебатов? Игорь Артамонов отказался от призывов голосовать за себя и продолжил рабочие поездки по районам.

Петр МАМОНТОВ. Фото Алексея БУЛАТОВА и Ивана МАКЕЕВА.