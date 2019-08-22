Липецкие студенты-энергетики завершили трудовой семестр

25 студентов из пяти средних и высших учебных заведений Липецкой области этим летом работали на энергообъектах региона. Филиал «Россети Центр» сформировал три стройотряда: «12 кВт Молодости», «Искра» и «Диэлектрики». Будущие энергетики работали в Задонском, Краснинском, Липецком, Измалковском, Данковском и Чаплыгинскомрайонах. Они участвовали в девятиинструментальных проверках юридических лиц, осуществили допуск 46интеллектуальных приборов учета в рамках энергосервисного контракта. Помимо, этого студенты сняли показания приборов у 621 физического лица. Именно это работа преподнесла им больше всего сюрпризов:

- Мы находили и магниты в счетчиках, и устройства, которые останавливают приборы учёта. Чего только люди не придумывают, чтобы меньше платить за электричество! Но больше всего нас удивило количество осиных гнезд в счетчиках электроэнергии. Открываешь крышку, а там целый рой. Мы даже подумали, что люди специально разводят ос, чтобы максимально осложнить работу энергетикам, и снимать показания былострашно, - поделился впечатлениями от работы боецстуденческого отряда«Искра» Евгений Родионов.

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Бойцы стройотрядов Липецкэнерго также приняли участие в велопробеге по выявлению фактов хищения энерговоровства #СтопЭнерговор, во время которого выявили триподозрительных подключения к сетям «Россети Центр». Будущие энергетики организовали акцию «Безопасное лето» - провели веселые занятия уроки по электробезопасности в трех детских садах и детском оздоровительном лагере. Также по инициативе студентов в филиале состоялась акция «Книги – библиотекам». Больше сотни детских и взрослых художественных изданий передано в библиотечные фонды Липецка.

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*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

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