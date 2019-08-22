2019-08-22T18:53:36+03:00
Общество

Под Липецк на Чемпионат съехались 29 планеристов из разных стран и регионов

Победитель войдет в сборную команду России по планерному спорту [фото, видео]
Алена ИВАШОВА
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Фото Максим ПоповФото Максим ПоповФото: Предоставлено "КП"
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В Липецкой области продолжается Чемпионат России по планерному спорту. Он проходит в Усманском районе. Участники приступили к состязаниям 16 августа. Организаторы приятно удивлены количеством спортсменов в этом году. Как известно, в Чемпионате участвуют 29 планеристов из разных регионов России: Воронеж, Орел, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Белгород. Также в регион приехали гости из республики Беларусь.

Невероятный полет над Липецкой областью: в регионе проходит Чемпионат России по планерному спорту.Видео Максим Попов

Фото Максим Попов

Фото Максим Попов

Победителя определят путем подсчета очков за выполненные упражнения. Это полёты по заданному маршруту и полёты на скорость через назначенные области. Выиграет тот, кто наберет большинство очков.

Фото Максим Попов Фото: Предоставлено "КП"

Фото Максим ПоповФото: Предоставлено "КП"

Чемпионат проходит в клубном классе планеров, который единственный в России соответствует всем требованиям международной Федерации авиационного спорта. Спортсмену, занявшему первое место по сумме упражнений, присуждается звание «Чемпион России 2019 года по планерному спорту в клубном классе планеров». Кроме того, он войдет в сборную команду России и получит право участвовать в международных турнирах.

Фото Максим Попов

Фото Максим Попов

Фото Максим Попов

Фото Максим Попов

ИСТОЧНИК KP.RU

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