2019-08-23T13:30:53+03:00
Общество

Школьники региона получат к Дню знаний подарки от НЛМК

В 2018 году на благотворительную программу «Детство» направили более 30 млн рублей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

НЛМК и профком предприятия начали традиционные благотворительные акции к Дню знаний. Они проводятся при поддержке социального партнера НЛМК – благотворительного фонда «Милосердие» и направлены на помощь детям, которые остались без попечения родителей, а также школьникам из малообеспеченных и многодетных семей.

В рамках акции «Школьная страна» 700 воспитанников детских домов и интернатов Липецкой области получат кондитерские наборы и сувениры, а первоклассники - школьные принадлежности. 1 сентября шефы с НЛМК доставят подарки в Грязинский детский дом, Центр помощи детям имени Эдуарда Белана, Центр помощи детям в селе Борино, школы – интернаты в поселке Дачный и Тербуны. С началом нового учебного года ребят также поздравят артисты творческих коллективов городского дворца культуры.

Еще одна благотворительная акция НЛМК "День знаний" затронет около 300 школьников из многодетных и малообеспеченных семей из Липецка. Все они получат к 1 сентября рюкзаки со школьными принадлежностями.

«По доброй традиции вот уже несколько лет мы поздравляем детей накануне Дня знаний. По личной инициативе в этом активно участвуют и непосредственно работники нашего предприятия. На мероприятия благотворительной программы «Детство», в рамках которой проводятся акции «Школьная страна», «День знаний», «Надежда», «Рождественский поезд», в 2018 году направили более 30 млн рублей. Помогая детям и всем, нуждающимся в нашей поддержке, мы стараемся сделать мир добрее и человечнее», - прокомментировал председатель Президиума благотворительного фонда «Милосердие», директор по безопасности НЛМК Сергей Мельник.

Благотворительный фонд «Милосердие» реализует программу «Детство» с 1999 года. Средства фонда идут на поддержку детских учреждений и коллективов, в том числе детских домов Липецкой области. Для детей приобретается одежда и обувь, спортивный инвентарь, развивающие игры и игрушки. Часть средств направляют на улучшение материально-технической базы детских учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
“Вы дали нам силу участия”: “Росатом” представил на чемпионате WorldSkills-2019 стенд, который полностью создавали подростки
Во время WorldSkills Kazan 2019 порядка 45 тысяч российских школьников смогут поучаствовать в различных обучающих, игровых и артистических активностях, организованных на площадке TeenPower by Rosatom
Новости 24
В субботу в Липецке до +28 градусов и без дождей
Под Липецком пристав спас годовалого ребенка, который заперся в доме
В субботу в Липецке 5 улиц останутся без воды
В Липецке выступила Лариса Долина
Под Липецком пропал 68 пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
Сбербанк поможет собрать детей в школу быстро и выгодно
В Липецке водитель, сбивший ребенка, заплатит 50000 рублей
В Липецке водитель "Лады" проехал под знак "кирпич"
Под Липецком перевернулся мотоцикл: есть пострадавшие
Под Липецком подросток взломал замок и украл 2 велосипеда
В Липецке федеральный чиновник попался на взятке
В Липецке 20-летний парень похитил у двух детей телефоны
Вечером в Липецке изменятся маршруты 2 автобусов
Липчанин, семью которого должны выселить из дома, грозился себя сжечь
Ночью в пятницу в Липецке небольшой дождь, а днем до +27 градусов
Игорь Артамонов: «Мы ждем в наших экономических зонах московских инвесторов»
В Липецке на площади Мира легковушка въехала в бок внедорожника
Под Липецком полицейские задержали мужчину, собирающего коноплю
В Липецке на улице Тельмана столкнулись 5 машин
В Липецке полицейские, следователи и пожарные составили триколор
В пятницу в Липецке по 2 маршрутам встанут трамваи
Суд признал Липецкую ипотечную корпорацию банкротом
В школах и детских садах Липецкой области стартует Программа по развитию личностного потенциала
Под Липецком водитель "Шкоды" сбил подростка и скрылся с места ДТП
Магазину под Липецком грозит от 300000 рублей штрафа за просрочку
Игорь Артамонов: «Сельские территории должны развиваться»
В Липецке будут судить мужчину, пытавшегося убить неприятеля
В Липецке задержали мужчину, в чьем огороде росла конопля