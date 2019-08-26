2019-08-26T13:13:02+03:00
Общество

За лето в «Прометее» отдохнули более 1800 школьников

Все тематические смены этого лета были посвящены 85-летию НЛМК
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В этом году НЛМК организовал летний отдых в оздоровительном центре «Прометей» для более 1800 школьников. Большинство прометеевцев - дети работников комбината и компаний Группы НЛМК.

Все тематические смены этого лета - «Светлый путь», «Главная роль», «Стальной характер», «Пятый элемент» были посвящены 85-летию комбината и помогали школьникам лучше узнать об особенностях различных профессий. Для детей организовали разнообразные конкурсные программы, развлекательные мероприятия и соревнования, экскурсии в подразделения НЛМК и в музей предприятия. Более 700 ребят занимались в кружках детского технического творчества: «Робототехника», «Основы металлургии» и «Моделист-конструктор». Всего же в различных кружках за лето около 1300 школьников получили дополнительные полезные навыки.

Для прометеевцев старшего возраста совместно с дирекцией по персоналу комбината этим летом организовали «металлургический отряд», который помогал углубленному знакомству с металлургическим производством и востребованными на комбинате профессиями.

Ярким завершением прометеевского лета стал традиционный фестиваль детского творчества «Металлинка», который в этом году проводился в 21-й раз. В течение смены прометеевцы попробовали себя в хореографии, живописи, театральном, музыкальном, декоративно-прикладном искусстве. Победители конкурсов стали участниками большого гала-концерта, который состоялся на главной сцене лагеря. Лучшие юные исполнители получили подарки от социального партнера НЛМК - благотворительного фонда «Милосердие» и профсоюзного комитета предприятия.

Информация о санаторно-оздоровительном лагере «Прометей»

Самый крупный в регионе санаторно-оздоровительный комплекс «Прометей» - подразделение некоммерческого партнерства «Новолипецкий медицинский центр», учредителем которого является НЛМК. В прошлом году ему исполнилось 40 лет. В одну смену лагерь способен принять до 500 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

«Прометей» - неоднократный победитель конкурса «Наука и практика обеспечения детского и молодежного отдыха», который ежегодно проводится в рамках Всероссийского форума организаторов детского и молодежного отдыха и оздоровления в г. Анапе.

Всю актуальную информацию об отдыхе в «Прометее» можно найти на сайте лагеря.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото из архива «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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