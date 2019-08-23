2019-08-23T13:36:06+03:00
Общество

«Ростелеком» развернул бесплатный Wi-Fi на «Спасской башне»

В шестой раз «Ростелеком» стал официальным партнёром Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»
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Он стартовал сегодня на Красной площади в Москве и завершится 1 сентября. На время фестиваля «Ростелеком» обеспечил организаторов и посетителей мероприятия бесплатным доступом в интернет. Для этого специалисты компании установили на Красной площади 30 точек доступа, которые обеспечили её бесшовное покрытие. Доступ в Cеть возможен на скорости до 1.3 Гб/сек по технологии Wi-Fi стандарта 802.11ac. Такое техническое решение позволяет подключаться к сети до 6 тыс. пользователей одновременно, которые могут свободно перемещаться по фестивальной площадке, сохраняя стабильное соединение.

Дмитрий Ким, вице-президент – директор Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Наши решения позволяют развернуть качественное покрытие беспроводным доступом в Сеть на мероприятиях любого уровня. Сервис «Wi-Fi для бизнеса» от «Ростелекома» гарантирует полное соблюдение российского законодательства и предоставляет клиенту широкий спектр возможностей. Благодаря этой услуге уже шестой год подряд гости «Спасской башни» пользуются бесшовным доступом в интернет без сбоев и неполадок. Как и в прошлом году на фестивале мы используем специальное решение, которое позволяет подключиться к Wi-Fi даже иностранным гостям, пройдя авторизацию со своих мобильных устройств».

Для подключения к сети Wi-Fi пользователям необходимо выбрать из списка сеть ST_MAIN, авторизоваться с помощью кода, который будет направлен на мобильный телефон в виде SMS, либо с помощью логина/пароля, выданного иностранным участникам Фестиваля.

По данным организаторов XII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» его планируют посетить несколько десятков тысяч зрителей, миллионы телезрителей увидят телевизионную трансляцию. На одиннадцатом фестивале в 2018 году за 10 дней праздника гости сгенерировали почти 200 Гб трафика, что соответствует примерно 10 тысячам фотографий или двум суткам мобильного видео.

Реклама. Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком».

ИСТОЧНИК KP.RU

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