Липчан оштрафовали за незаконную добычу песка

В мае этого года трое липчан решили незаконно добыть песок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. Они пригнали к месту добычи, что находится вблизи села Малей Грязинского района, фронтальный погрузчик, грузовые автомобили КАМАЗы и начали свое "темное" дело. Узнав об этом, прокурор возбудил в отношении нарушителей административные дела по ч.1 ст.7.3 КоАП РФ "Пользование недрами без разрешения (лицензии)".

Напомним, что в соответствии с законом, пользоваться участком недрам в определенных границах можно только в соответствии с государственным разрешением. В противном случае, виновным грозит административная и даже уголовная ответственность. Кроме того, они обязаны возместить причиненный вред.

Можно сказать, липчанам еще повезло. Они отделались штрафами на общую сумму 9 тыс. рублей. За аналогичное нарушение должностным лицам грозит от 30 до 50 тыс. рублей. Юридическим - от 800 тыс. до 1 млн рублей.