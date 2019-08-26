Липецким животноводам - «зачет»!

«Модные» буренки в бантах и шляпах, оранжевые овцы (пищевой краситель сделал свое дело), породистые лошади, кролики-великаны, ослики и козлики…57-я по счету областная выставка племенного животноводства и птицеводства в районе Опытной станции прибавила хорошего настроения липчанам и гостям города. И себя показали во всей красе, и на других посмотрели более 350 ухоженных «братьев наших меньших». Их привезли на выставку 50 лучших сельхозпредприятий региона, а также фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели.

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Красочные экспозиции представили все районы области. Гостей выставки также впечатлили разнообразные блюда-угощения, колоритные наряды и пение под гармошку.

Выставку, приуроченную к Дню животновода, посетили врио главы региона Игорь Артамонов и спикер областного парламента Павел Путилин.

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Как отметили руководители области, праздник животноводов в регионе встречают с превосходными результатами, которых здесь никогда не было. Намолочено более 3 млн тонн зерна, по надоям на корову планируется 7,5 тыс кг молока, по овощам закрытого грунта регион вышел на 1-е место в стране.

- Более 20 новых проектов в сельском хозяйстве дадут людям новые рабочие места. Область активно развивается и показывает прекрасные результаты в немалой степени благодаря вам, животноводам, людям, которые кормят нашу страну, - отметил в своем приветственном слове Игорь Артамонов.

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В рамках праздника прошло и награждение передовиков-аграриев. Чествовали лучших зоотехников, доярок, операторов птицефабрик, руководителей сельхозпредприятий, добившихся высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства.

Владимир КУЛИК. Фото автора.