2019-08-26T15:35:28+03:00
Экономика

В центре Липецка открылась зарядная станция для электромобилей

Липецкэнерго продолжает создание инфраструктуры для экологически чистого автотранспорта
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Первую зарядную станцию для электромобилей в Липецке построил филиал «Россети Центр Липецкэнерго». Она расположена около торгового центра «Европа» на ул. Советской. Электрозарядная станция фирмы «Rewatt» заряжает аккумулятор электромобиля в среднем за три часа. Система разработана на базе международных стандартов и полностью соответствует жестким критериям качества.

Процесс зарядки электрокара можно сравнить с подзарядкой ноутбука или мобильного телефона. Участие хозяина не требуется. Он подключает автомобиль к станции и может быть свободен. Технические решения, которые применены в этой станции зарядки, делают процесс абсолютно безопасным.

.

.

Электрозаправка работает в тестовом режиме. На это время зарядка автомобилей осуществляется бесплатно. Данный проект реализован в рамках всероссийской программы компании «Россети» по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Станция в областном центре, стала четвертой в Липецкой области. Три других расположены на трассе М-4 «Дон»: 448 и 449 километр автомагистрали в Хлевенском районе, 417 километр – территория Задонского района.

- Сегодня в Липецкой области не меньше 15 электрокаров, и сегодня, благодаря созданной специализированной инфраструктуре, они могут без проблем добраться из Липецка до Воронежа. Помимо этого, наш регион находится на пути следования туристов в курортные города Краснодарского края, и удачное расположение на территории зарядных станций обеспечивает максимальную доступность для владельцев электромобилей, - сообщил и.о. директора филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Владимир Тихонов.

Энергетики планируют и дальше развивать инфраструктуру для экологически чистого транспорта. Возможно, следующая зарядная станция появится в микрорайоне Елецкий.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

Реклама, фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Руководитель «Россети Центр» Игорь Маковский и Игорь Артамонов обсудили цифровизацию электросетевого комплекса региона
Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский обсудили ход цифровизации электросетевого комплекса региона
Игорь Маковский: как компания, отвечающая за энергобезопасность 20 регионов страны, мы намерены бороться с энерговорами последовательно и бескомпромиссно
В «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации мероприятий по пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 5 месяцев 2019 года
С начала года объем удовлетворенных судами исковых требований «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» составил 1,19 млрд. рублей
«Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центра и Приволжье» продолжает системную работу по сокращению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии
Новости 24
В Липецке из-за провалившегося асфальта встали трамваи
В Липецке построили дом для полицейских
В Липецке в квартире у 21-летней девушки нашли 2 кг марихуаны
Липчанина, закопавшего тело годовалой малышки на кладбище домашних животных, отправили в колонию на 3,5 года
Летний 4G-кинотеатр Tele2: популярные фильмы, мягкие кресла и бесплатный попкорн
Липецким животноводам - «зачет»!
Под Липецком лоб в лоб столкнулись "ВАЗ" и "Лада": погиб мужчина
Игорь Артамонов: «Наша задача – развивать и поддерживать идеи, объединяющие людей»
Под Липецком водителей напугал ВАЗ с "вооруженными" людьми
Под Липецком женщина украла 2000 рублей и мясной фарш со двора соседа
Под Липецком спасатели сняли с дерева парапланериста
Водитель, выехав на перекресток на красный, снес легковушке бампер
Под Липецком злодей, проникнув в дом через окно, украл цифровую приставку
В Липецкой области администрация райцентра плохо следила за безопасностью дорог
В Липецке в многоэтажном доме загорелась квартира
В субботу в Липецке до +28 градусов и без дождей
Под Липецком пристав спас годовалого ребенка, который заперся в доме
В субботу в Липецке 5 улиц останутся без воды
В Липецке выступила Лариса Долина
Под Липецком пропал 68 пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
Сбербанк поможет собрать детей в школу быстро и выгодно
В Липецке водитель, сбивший ребенка, заплатит 50000 рублей
В Липецке водитель "Лады" проехал под знак "кирпич"