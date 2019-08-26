В центре Липецка открылась зарядная станция для электромобилей

Первую зарядную станцию для электромобилей в Липецке построил филиал «Россети Центр Липецкэнерго». Она расположена около торгового центра «Европа» на ул. Советской. Электрозарядная станция фирмы «Rewatt» заряжает аккумулятор электромобиля в среднем за три часа. Система разработана на базе международных стандартов и полностью соответствует жестким критериям качества.

Процесс зарядки электрокара можно сравнить с подзарядкой ноутбука или мобильного телефона. Участие хозяина не требуется. Он подключает автомобиль к станции и может быть свободен. Технические решения, которые применены в этой станции зарядки, делают процесс абсолютно безопасным.

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Электрозаправка работает в тестовом режиме. На это время зарядка автомобилей осуществляется бесплатно. Данный проект реализован в рамках всероссийской программы компании «Россети» по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Станция в областном центре, стала четвертой в Липецкой области. Три других расположены на трассе М-4 «Дон»: 448 и 449 километр автомагистрали в Хлевенском районе, 417 километр – территория Задонского района.

- Сегодня в Липецкой области не меньше 15 электрокаров, и сегодня, благодаря созданной специализированной инфраструктуре, они могут без проблем добраться из Липецка до Воронежа. Помимо этого, наш регион находится на пути следования туристов в курортные города Краснодарского края, и удачное расположение на территории зарядных станций обеспечивает максимальную доступность для владельцев электромобилей, - сообщил и.о. директора филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Владимир Тихонов.

Энергетики планируют и дальше развивать инфраструктуру для экологически чистого транспорта. Возможно, следующая зарядная станция появится в микрорайоне Елецкий.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

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