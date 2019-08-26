Летний 4G-кинотеатр Tele2: популярные фильмы, мягкие кресла и бесплатный попкорн

Лето заканчивается, но это не повод для грусти. Ведь для липчан подготовили отличный подарок, который не только поднимет настроение, но и раскроет изюминку августовских и сентябрьских вечеров. Tele2 запустила на территории Липецкого городища онлайн-кинотеатр: это более 30 лучших фильмов на свежем воздухе в хорошей компании.

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Популярные киноленты липчане могут смотреть ежедневно с 23 августа по 8 сентября, причем абсолютно бесплатно. На большом экране на территории Городища транслируют картины разных жанров и на любой вкус. Здесь можно посмотреть комедии, триллеры, боевики и драмы, а также мультфильмы. И все это на высокой скорости 4G от Tele2. Весь контент предоставлен онлайн-кинотеатром Okko. Ознакомиться с расписанием сеансов можно на сайте https://kino.tele2.ru/lipetsk. Кстати, организаторы выбрали для показов популярные фильмы с самым высоким рейтингом.

На площадке для зрителей обустроили более 100 посадочных мест. Мягкие сиденья, комфортные кресла-мешки, удобные шезлонги - здесь есть все, чтобы отлично и ярко провести время. Кстати, в прохладную погоду и вечернее время всем гостям предложат пледы. А в дождь липчане смогут укрыться под шатром. Так что ни дождь, ни холод не смогут омрачить просмотр любимых фильмов.

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Но и это еще не все. Для своих клиентов Tele2 подготовила несколько сюрпризов. Например, абоненты оператора могут получить бесплатный попкорн. Для этого им нужно совершить любую транзакцию в салонах связи и получить специальный купон или промокод в рамках программы лояльности "Больше". Также клиенты Tele2 могут приобрести горячие напитки за 50 рублей или сладкую вату со скидкой 20% у партнеров компании.

Кроме того, на площадке работает мобильный офис Tele2. Там липчан проконсультируют по интересующим вопросам, расскажут про новые акции, а желающих подключат к сети оператора. Помимо прочего, будущим абонентам подарят купон на 60 Гб трафика, которые будут последовательно поступать абоненту в течение шести месяцев при подключении к тарифному плану "Мой онлайн" в салонах-участниках акции.

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- Tele2 заботится о своих абонентах и поддерживает активный образ жизни, поэтому мы хотим наполнить уходящее лето интересными событиями и подарить горожанам комфортную площадку для встреч, - рассказал директор липецкого филиала Tele2 Павел Седых. - Приглашаем всех любителей кино в наш онлайн-кинотеатр на свежем воздухе за яркими впечатлениями, приятными бонусами и позитивными эмоциями. Мы уверены в качестве нашего 4G-интернета и хотим продемонстрировать липчанам его возможности. Ждем всех желающих насладиться лучшими кинолентами и лично убедиться, что с Tele2 смотреть фильмы в высоком качестве можно онлайн в любое время и в любом месте.

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В первый день работы 4G-кинотеатра в Липецке на Городище пришло около сотни липчан. Они уютно устроились в креслах, взяли попкорн и насладились просмотром нескольких короткометражек. Автором одной из них, кстати, стал абонент Tele2. Горожане отметили, что обязательно придут вновь и приведут с собой близких и друзей.

- Мы с парнем сегодня гуляли и случайно оказались на Городище, - рассказала липчанка Алина. - А здесь, оказывается, кино показывают. Расположились в креслах и просидели так около 2 часов! Свежий воздух, интересные фильмы. Так еще в центре города и бесплатно. В следующий раз придем сюда большой компанией!