2019-08-26T16:52:48+03:00
Общество

В Липецке построили дом для полицейских

132 семьи сотрудников и ветеранов органов внутренних дел отметили новоселье
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Дом для полицейских по ул. 50 лет НЛМК в Липецке сегодня торжественно сдан в эксплуатацию. Ключи от квартир получили 132 семьи ветеранов и действующих сотрудников УМВД России по Липецкой области.

Ведомственный дом начали строить в 2016 году, но из-за сложностей с подрядчиком здание превратилось в долгострой. По распоряжению врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова вопросы с документаций были решены, в этом году дом достроили и подготовили к сдаче.

По сообщению Игоря Артамонова, дом построен за счет федерального бюджета. В нем все готово к заезду жильцов: квартиры с чистовой отделкой, есть сантехника, установлены пластиковые окна и кухонные плиты. Подведены все необходимые коммуникации. Осталось сделать детскую площадку и выбрать эффективную управляющую компанию.

На первом этаже дома располагается участковый пункт полиции, который создан специально для максимального удобства приёма граждан и решения их проблемных вопросов.

Дом удобно расположен и имеет вокруг всю необходимую инфраструктуру для комфортного проживания.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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