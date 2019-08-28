В Липецке займутся развитием транспортной инфраструктуры

53 сессия Липецкого горсовета состоялась в минувший вторник, 27 августа. Парламентарии внесли очередной пакет поправок в главный финансовый документ города на 2019 год. Благодаря безвозмездным поступлениям, а также налоговым и неналоговым доходам бюджет Липецка увеличился на 167 млн рублей. Об этом сообщила в своем докладе председатель департамента финансов городской администрации Татьяна Григорова.

123,4 млн рублей поступили из областного бюджета. Власти города предложили распределить их следующим образом. 61,3 млн – субсидии перевозчикам на покупку новых автобусов. 12 млн планируется направить на ремонт дорог. Оставшиеся 49,9 млн - на капремонт и бюджетные инвестиции в муниципальных учреждениях образования. Еще 7,5 млн рублей – субвенции из федерального бюджета. Их выделят на обеспечение жильем ветеранов ВОВ.

72 млн рублей – это средства городского бюджета. Из них 10,9 млн предлагают направить на оплату штрафов и судебных решений. 4 млн хотят направить на водоснабжение малоэтажной застройки в Желтых Песках. За 3,5 млн планируют купить и установить в городе остановки. 5 млн потратить на ремонт асфальта на территориях дошкольных учреждений. 3 млн рублей – на устройство системы автоматического полива территории Липецкого Городища.

Так, бюджет на 2019 год с учетом всех изменений по доходам составит 14,1 млрд. рублей. По расходам – 14,9 млрд. рублей, с дефицитом в 769 млн рублей. Кстати, дефицит казны уменьшился на 12 млн рублей. Поправки одобрили 32 депутата. 5 воздержались. 1 проголосовал против.

У парламентариев возникли вопросы относительно внесения изменений в Правила землепользования и застройки Липецка. Депутат Николай Быковских спросил, могут ли появиться конфликты между местными жителями и строительными компаниями из-за точечной застройки, как уже было ранее.

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- Эта тема всегда болезненна, - прокомментировал спикер горсовета Игорь Тиньков. – И мы всегда должны включаться. Если чиновник где-то упустил конфликтную составляющую, мы должны вовремя вмешаться и подсказать, чтобы не довести ситуацию до точки кипения.

Первый заместитель председателя горсовета Федор Жигаров добавил, что по каждому объекту, где планируются изменения, провели публичные слушания. В горсовет «пришли» те проекты, которые одобрили в ходе этих слушаний и которые получили положительные заключения администрации города, комиссии горсовета.

Парламентарии на сессии утвердили изменения в муниципальную адресную программу липецкой реновации. В перечень домов, планируемых к сносу и реконструкции, дополнительно включили 40 зданий (476 квартир). Это малоэтажные дома 60-х годов постройки прошлого века, расположенные на территории, ограниченной улицами Гагарина, Ленина, Зегеля, Желябова. Источником финансирования сноса и реконструкции будут являться средства инвесторов-застройщиков.

Также на сессии председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин представил депутатам «Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецка». Для разгрузки улично-дорожной сети и улучшения транспортной связанности районов города предлагается реконструкция проспекта Победы, улицы Баумана, строительство участков улиц Свиридова и Белянского. Предлагается развивать трамвайное движение. А автобусное сообщение на базе муниципального перевозчика следует рассматривать как вспомогательное мероприятие.

- Транспортная структура города меняется из года в год, - подвел итог Игорь Тиньков. – Это живой организм, с которым нужно работать. Хочется достичь максимального совершенства в этом вопросе.

Юлия КЛЮЕВА. Фото автора.