Специалисты Липецкэнерго рассказали об энергоэффективных технологиях «Россети Центр» на региональном форуме

Как сделать Липецкую область энергоэффективной на региональном форуме обсудили руководители предприятий топливно-энергетического комплекса, исполнительной власти и высших учебных заведений. Особое внимание профессионалы уделили энергосервисным контрактам и модернизации системы уличного освещения. Здесь с докладом выступили представители филиала «Россети Центр Липецкэнерго». Энергетики ведут активную работу в обоих указанных направлениях.

Работу по модернизации уличного освещения в городах и селах Липецкой области Липецкэнерго проводит совместно с исполнительной властью. Энергетиками была проведена ревизия всей системы. Выяснилось, что помимо критического износа, уличное освещение крайне накладно для бюджетов муниципальных образований: счета выставляются за каждый установленный фонарь, не зависимо от того, горит он фактически или нет. Результатом аналитической работы стала дорожная карта по модернизации всей системы освещения.

В рамках этого плана филиал «Россети Центр Липецкэнерго» заменил 3 181 устаревший уличный светильник на современный светодиодный. Это сократило расходы на освещение в четыре раза. Заменено 105 километров провода на современный самоизолированный. Энергетики установили 228 «умных» шкафов учета, которые не только точно фиксируют расход электроэнергии, но и включают и выключают свет в зависимости от уровня освещенности. Система освещения модернизирована в 56 населенных пунктах десяти районов Липецкой области. Работа была начата в 2018 году и продолжается до сих пор.

Также на форуме прозвучал доклад начальника управления учета электроэнергии филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Вадима Негробова о реализации энергосервисных контрактов на территории региона:

- До конца года по инициативе «Россети Центр» на территории Липецкой области будет установлено больше 22 тысяч счетчиков «Фобос». По расчетам это позволит сэкономить нам 76 миллионов кВт*ч в год. Большая часть работы по монтажу умной системы учета выполнена и, как показывает практика, на действующих площадках потери электроэнергии снизились на четверть, - сообщил Вадим Негробов.

Участники форума «Энергоэффективный регион» высоко оценили вклад компании «Россети Центр» в создание энергосберегающей инфраструктуры Липецкой области.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

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