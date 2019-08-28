2019-08-28T16:56:11+03:00
Общество

В Липецке в пожарах пострадали 28 человек

Пожароопасный период начался 26 апреля
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке в пожарах пострадали 28 человекВ Липецке в пожарах пострадали 28 человекФото: Юлия КЛЮЕВА
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В эту среду, 28 августа, в администрации Липецка подвели итоги пожароопасного периода, начавшегося 26 апреля. Заседание городской комиссии провел заместитель главы администрации Константин Власов.

На территории Липецка произошло 1 546 пожаров. Погибло 13 человек. 28 пострадали от огня. Ущерб составил 55,5 млн рублей. По словам начальника управления по делам ГО и ЧС Николая Новикова, первые сообщения о возгораниях начали поступать в середине марта. Из-за этого особый противопожарный режим областном центре ввели на 20 дней раньше обычного. Как отметили в пресс-службе мэрии, чаще горели мусор и сухая трава.

В садоводческих товариществах огонь уничтожил 27 построек. Специалисты считают, всему виной несанкционированные свалки. За 8 месяцев на физических и должностных лиц составили 419 протоколов за выброс мусора, кустарников, листвы вне отведенных мест. Липчанам выписали 253 тыс. рублей штрафов.

Также собравшиеся обсудили в каком состоянии находится система питьевого и противопожарного водоснабжения города. Это более тысячи километров водопроводных сетей. За последние 10 лет количество гидрантов на сетях выросло с 1 906 до 2 243 штук. Неисправные гидранты ремонтируют. Так, в 2006 году их насчитывалось 378. В 2019 году - лишь 65 сломанных утройств. При том, что их общее количество растет. На сегодняшний день 51 гидрант отремонтировали. Кстати, припаркованные автомобили загораживают эти устройства, и специалисты не могут ими воспользоваться. Поэтому во дворах наносят специальную разметку, запрещающую парковку в местах расположения пожарных гидрантов. Пока такая разметка есть только в микрорайоне "Университетский". До конца года она должна появиться еще по 7 адресам.

Подводя итоги, Константин Власов отметил, что пожароопасный период на территории города прошел в штатном режиме. Однако, до окончания сезона еще далеко. Расслабляться пока рано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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