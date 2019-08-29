Ветераны НЛМК посетили мемориал памяти «Тербунский рубеж»

Ветераны Новолипецкого металлургического комбината побывали с экскурсией в Тербунском районе, где посетили мемориал памяти павших «Тербунский рубеж» и приняли участие в открытии памятника «Воину – Солдату».

Поездку организовал совет ветеранов предприятия при поддержке социального партнера НЛМК – благотворительного фонда «Милосердие».

Мемориальный комплекс «Тербунский рубеж» установлен на месте, где в период с 1941 по 1943 года проходила линия фронта и шли ожесточенные оборонительные бои. На полях сражений пали смертью храбрых 12 тысяч советских солдат. Благодаря подвигу на этом рубеже враг был остановлен, что помогло в подготовке успешного контрнаступления советских войск в ходе Воронежско-Касторненской операции. 27 января 1943 года Тербунский район был полностью освобожден от фашистов.

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Ежегодно на «Тербунском рубеже» проходят захоронения останков погибших. Их спустя десятилетия после войны продолжают находить волонтеры местных поисковых отрядов. В день посещения ветеранами мемориала памяти также были торжественно захоронены останки 13 бойцов, имена 11 из которых неизвестны. В мероприятии по открытию памятника и захоронению погибших приняли участие школьники и студенты из поисковых отрядов, жители Тербунского района, гости из других городов.

Сегодня ветеранская организация комбината объединяет около 14 тысяч человек. Благодаря социальным программам комбината наши ветераны не чувствуют себя забытыми - они получают материальную поддержку, помощь в решении бытовых проблем, медицинское обслуживание, участвуют в спортивных и культурных мероприятиях города и предприятия. Ежегодно на социальную поддержку наших бывших работников предприятие направляет более 40 млн рублей», — сообщил председатель Совета ветеранов НЛМК Борис Косолапов.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.