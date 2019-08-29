От комиксов до соцсетей: как агитируют кандидаты на пост губернатора Липецкой области?

7 сентября в Липецкой области наступит так называемый «день тишины». За сутки до начала голосования будет запрещена любая агитация: от проведения партийных акций и раздачи листовок до политической рекламы на телевидении. «День тишины» нужен для того, чтобы каждый из нас мог осмысленно и без лишнего давления решить, кто же должен занять пост губернатора.

Впрочем, предвыборная кампания в нашем регионе пока и без того не слишком заметна. Напомним, что агитационный период в средствах массовой информации начался еще 10 августа. Что же мы видим? Основные баталии развернулись на радио и телевидении, где сейчас проходят дебаты. Но и эти выступления, пожалуй, нельзя назвать интригующими.

Все участники дебатов, вероятно, строили свои выступления с расчетом прежде всего на протестный электорат. Но если повторять друг за другом одни и те же слова о социальной справедливости, они не материализуются - нужны конкретные действия.

По сути, дебаты, которые должны состоять из обмена мыслями между сторонами, защиты своих стратегий и поиска слабых мест в программах соперников, да пусть даже просто жаркого спора, превратились в стандартные презентации. Политики не стали «поливать грязью» друг друга, что похвально, но и практически не дали никакой конкретики.

Однако дебаты - это лишь часть предвыборной программы. Мы же хотели бы в целом посмотреть, как кандидаты ведут свою агитацию. В чем их стилистические особенности? Есть ли изюминка? Или хотя бы какие-то характерные черты?

Списки задач вместо листовок

Прогуляйтесь по центру Липецка или отправьтесь на выходные в отдаленный уголок нашего региона, и вы поймете, в чем уникальность кампании Игоря Артамонова: кандидат от «Единой России» полностью отказался от традиционных форматов агитации. Обычно, и это касается не только нашего, но и любого другого региона, чем ближе день выборов, тем чаще на билбордах рекламу супермаркетов и автомобилей сменяют метровые лица кандидатов. Однако в этот раз нигде - ни на улицах, ни на дорогах области - вы не найдете ни одного привычного плаката или хотя бы листовки с изображением Игоря Георгиевича.

В своем роде это уникальная практика, когда кандидат решил практически полностью отказаться от популистских речей и сконцентрироваться непосредственно на решении проблем региона. Мы, например, знаем, что он на днях встретился с руководителем Чаплыгинского крахмального завода и обсудил варианты решения проблемы очистных сооружений. Были внесены корректировки в ранее разработанный проект реконструкции. Вместо запланированных ранее на его реализацию трех лет завершить процесс постараются за год. Быть может, кто-то скажет, что это локальная проблема, но разве без решения таких задач возможно то счастье, о котором так кричат другие?

Планы кандидата можно узнать в предвыборных газетах или буклетах. А вот какого-либо прямого призыва голосовать за Игоря Артамонова вы там не найдете. На первой полосе одной из газет есть его слова: «Если липчане доверят мне стать губернатором, то я смогу изменить многое». И это - самая определенная из его публичных заявок на победу.

Все агитматериалы Игоря Артамонова - его ролик, газета, буклет - показывают, что 8 сентября важно поддержать уже состоявшиеся и еще предстоящие перемены. По существу, это оплаченные из избирательного фонда отчеты о проделанной за десять месяцев работе и информирование о том, что предстоит в ближайшее время.

Если газета еще придерживается традиции в виде большого программного интервью, то буклеты - это просто упакованные в инфографику списки задач на ближайшие пять лет. Это не программа в общепринятом смысле - это скорее проектная дорожная карта.

Заметьте, что для каждого района предусмотрен собственный буклет. Все потому, что не бывает просто «счастья для всех», но есть темы, которые волнуют конкретных жителей. Поэтому детализация в буклетах доходит до абсолюта: житель любого села сможет найти информацию о том, что будет сделано именно для него в ближайшие годы.

Кроме того, на деньги избирательного фонда врио губернатора издал детскую азбуку. Она не только не содержит призывов голосовать за кандидата, но там вы даже не найдете упоминания о выборах. Игорь Артамонов достаточно сдержанно расходует средства своего избирательного фонда на себя, но намеренно решил потратить их часть на общественно полезные цели.

Фото: Мартинович Катерина.

Обещания «навести порядок»

- Возьмите бюллетень и проголосуйте за Григорьева. Я еще раз повторяю: только за Григорьева, - так, направив указательный палец на избирателей и словно «разрубая» предложения на отдельные слова, высказался на дебатах представитель партии «Патриоты России».

Пока самый скупой на слова и агитацию кандидат. Вы не сможете найти ни одного агитационного печатного материала от него или его партии. С одной стороны, Андрея Владимировича можно было бы похвалить за то, что он не гонится за рекламой. Но его подход кажется слишком закрытым. Например, как что-либо узнать о его программе? Даже на официальном сайте партии «Патриоты России» на момент публикации данного текста не так много актуальных упоминаний о деятельности Андрея Григорьева. Остается лишь судить о нем по отрывочным высказываниям на дебатах.

- Как человек, носивший погоны, знаю, что поставленные задачи нужно выполнять. И зарабатывать свой авторитет не словами, а делом, - акцентирует участник предвыборной гонки.

Образ «бывшего военного» Андрей Григорьев, по сути, сделал своим личным брендом. Возможно, с расчетом на то, что армия пользуется большим доверием населения. Также кажется, что он стремится показать свою равноудаленность от всех парламентских партий.

Похоже, своих оппонентов он считает в равной степени ответственными за непростую ситуацию в стране и регионе. По крайней мере, во время тех же дебатов он не побоялся назвать все их речи «водой».

Чаще всего в его по-армейски кратких выступлениях звучат обещания «навести порядок» и организовать кадровую чистку. Свою будущую административную команду обещает формировать на конкурсной основе - без оглядки на партийность или родство.

В агитационном ролике Андрей Григорьев стремится выглядеть патриотом не только России, но и Липецкой области, используя в качестве фона безошибочно угадываемые городские пейзажи. Любит иллюстрировать выступления отсылками к личному опыту или опыту своего отца.

К избирателям он предпочитает обращаться лично, и засушенный формат дебатов, кажется, для него тесен. Поэтому от имени местного отделения «Патриотов России» уже подана заявка на предвыборный митинг, который состоится 30 августа. Быть может, на нем Андрей Григорьев сможет проявить себя ярче?

Удар по всем фронтам!

Впрочем, разве митинг - это новый инструмент для кандидатов? Еще 17 августа в Липецке местные представители КПРФ провели акцию протеста «За честные выборы!».

Пожалуй, из всех кандидатов именно представитель КПРФ наиболее обстоятельно подошел к агитационной программе. Сергей Токарев - единственный кандидат, опубликовавший в предвыборной газете классическую программу, состоящую из десяти блоков. Начиная с «Экономика - основа материальной стабильности и независимости и гарантия соблюдения трудовых прав всех липчан» и заканчивая «Социальная политика в интересах большинства».

Но не будем ограничиваться заголовкам. Интересная особенность - почти полное отсутствие конкретных цифр. Они появляются лишь дважды на полторы полосы газетного текста. Зато много привычной риторики. Например: «Создать доступные условия для массовых занятий физической культурой и спортом жителей Липецкой области» или «В течение пяти лет решить все существующие на сегодняшний день проблемы обеспечения качественной питьевой водой в сельской местности». Звучит амбициозно, но какими же путями эти цели будут достигаться?

Вы удивитесь, но в газете есть даже комикс про паровоз, который кандидат от КПРФ собирается вести в светлое будущее! Кстати, с краткой, лозунговой версией программы можно ознакомиться в буклете или на сайте, который, видимо, был подготовлен специально к предвыборной гонке. И газета, и буклет напечатаны огромным тиражом - по 300 тысяч экземпляров! То есть с расчетом на каждого третьего избирателя. Вот только почему-то найти их нелегко.

Плакаты с Сергем Токаревым размещаются не только на билбордах, вы можете встретить даже изображения монументальных размеров на стенах жилых многоэтажек. Больше такой наглядной агитации нет на этих выборах ни у кого.

На выборы кандидат идет под лозунгом «Губернатора выбирают, а не назначают». Таким образом он, вероятно, стремится монополизировать образ единственного настоящего оппозиционера. Вот только сразу три конкурента играют на том же поле.Предвыборную риторику команда Сергея Токарева строит не столько на позитивной программе, сколько на критике действующей власти, политики федерального руководства и непосредственно врио. Последнего по имени он никогда не называет, ограничиваясь намеками или узнаваемыми карикатурами. Это несколько портит впечатление от смелой критики.

«Каждого чиновника - под публичное видеонаблюдение»

Кандидат на должность губернатора Липецкой области от партии «Коммунисты России» в агитационной политике далек от своего коллеги из КПРФ. Андрей Плотников не балует избирателей ни газетами, ни буклетами, да и сайта своего у него нет. Частично он компенсирует этот недостаток тем, что сам довольно подробно рассказывает о своих целях и задачах в ходе публичных дебатов. Что сказать, не зря же кандидат подчеркивал, что он в первую очередь предприниматель, а стало быть, понимает, как нужно делать грамотные вложения.

Предвыборная платформа базируется на трех китах: социально ответственное предпринимательство, православие и коммунизм. Пока получившаяся конструкция кажется несколько спорящей с самой собой - уж слишком радикально сторонние идеи сплетены воедино. Поэтому в отличие от других кандидатов у него до сих пор не сформировалось целостного имиджа.

На сайте «Коммунистов России» доступна программа Андрея Плотникова, стилизованная под советские плакаты «Окна РОСТА». В восьми ее клеточках размещены простые картинки, иллюстрирующие восемь основных направлений планируемой деятельности кандидата, да такие же простые наборы лозунгов.

Среди них преобладают ностальгические высказывания для старшего поколения: «Лучшее - детям» или «Знания - сила». Из оригинальных обращений можно запомнить разве что «Каждого чиновника - под публичное видеонаблюдение». Такой подход слабо сочетается с обликом самого Плотникова, который на дебатах выделялся конструктивной речью.

Фото: Макеев Иван.

«Открыта к общению»

- Я всегда открыта к диалогу и готова ответить на любой Ваш вопрос, так что пишите, спрашивайте, предлагайте - я открыта к общению! Открытость, честность и способность к диалогу я считаю обязательными качествами любого чиновника! - такую запись в социальных сетях недавно оставила Лариса Ксенофонтова.

Пожалуй, именно эта участница проявляет себя наиболее активно в Сети: может и власти покритиковать, и рассказать о том, что сделает, в случае если ее выберут губернатором. Задачи, например, такие: «Убрать неквалифицированные кадры с должностей руководителей и специалистов» или «Курс на ежегодное снижение, а не повышение цен на услуги ЖКХ».

В немногочисленных роликах и выступлениях на дебатах настаивает, что на выборы идет от «Партии земляков». Согласитесь, звучит? Вот только непонятно, почему произошел такой ребрендинг прямо во время предвыборной гонки. Ведь изначально Лариса Ксенофонтова шла от партии «Справедливая Россия». Да и облизбирком зарегистрировал ее именно в таком качестве. Поэтому кажется несколько непонятным, почему столь внезапно Лариса Ксенофонтова перестала упоминать о том, от какой партии выдвинулась.

Печатных агитматериалов с участием данного кандидата пока не встречалось. Зато есть ролик на фоне контурной карты Липецкой области. Правда, каких-либо креативных находок, например, с тем же образом «Партии земляков» в нем нет.

Ксенофонтова предпочитает говорить больше о социальной сфере, которую хорошо изучила в комитете облсовета по социальным вопросам.

- Разумеется, я хотела бы сделать гораздо больше: у нас очень остро стоит вопрос экологии, ЖКХ, невыплаты зарплат, аварийного жилья и масса других вопросов. Очень остро стоит проблема административных кадровых потрясений и компетенции ряда чиновников, что является одной из основных причин принятия неправильных управленческих решений! - заявляет кандидат.

Основные пункты программы Ларисы Ксенофонтовой вы можете найти на ее странице в интернете.

Автор: Петр МАМОНТОВ.