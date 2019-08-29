2019-08-29T14:05:52+03:00
Экономика

Житель Липецкой области погиб при попытке хищения электропровода

Специалисты «Россети Центр» предупреждают о смертельной опасности при приближении к энергообъектам
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Около шести километров провода сняли с линий электропередачи трое злоумышленников. Это произошло ночью 27 августа в Грязинском районе недалеко от села Княжья Байгора. При попытке обрезать очередной участок высоковольтной линии один из правонарушителей - 26-летний житель Усманского района получил смертельный удар током напряжением в 10 киловольт. Его подельники вызвали скорую, но мужчину спасти не удалось.

Это уже второй случай энерговорства с объектов филиала «Россети Центр Липецкэнерго», который закончился смертельным исходом. В мае безработный житель Усманского района погиб при попытке хищения оборудования с подстанции.

Липецкэнерго предупреждает, что приближаться к энергообъектам опасно для жизни. Следует также помнить, что хищение электрооборудования является уголовно наказуемым деянием и преследуется по закону. Статьей 158 Уголовного кодекса РФ предусмотрено наказание в виде штрафа от 80 тысяч рублей до реального лишения свободы сроком до пяти лет. Правонарушители ставят под угрозу надежность работы всего электросетевого комплекса. По их вине без электроснабжения могут остаться добросовестные жители, котельные, школы, медицинские учреждения и другие объекты социальной жизнедеятельности.

Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» призывает к бдительности и просит сообщать обо всех случаях противоправных действий вблизи энергообъектов. Прямая линия энергетиков работает круглосуточно 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный).

Реклама, фото Липецкэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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