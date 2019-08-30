2019-08-30T12:08:49+03:00
Общество

В Липецкой области откроется новая детская поликлиника

Почти 10 тысяч юных усманцев получат медпомощь в комфортных условиях
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В Усмани появилась новая современная детская поликлиника, рассчитанная на 150 посещений в смену. Ранее пациентов принимали в тесном здании, построенном более ста лет назад. Теперь в учреждении здравоохранения созданы все необходимые условия для качественного и своевременного оказания медицинской помощи, а также комфортного пребывания пациентов и работы медицинского персонала. Кроме того, оборудован дневной стационар на 5 коек.

Как сообщил врио главы региона Липецкой области Игорь Артамонов, 2-этажное здание детской поликлиники общей площадью более 1000 кв. м возвели в рекордные сроки – за 5 месяцев в рамках национального проекта «Здравоохранение». Общая сумма государственного контракта на проведение работ составила более 56 млн рублей. Финансирование проекта осуществлялось из средств бюджета Липецкой области. Новая поликлиника создана с учётом федерального проекта «Бережливая поликлиника» в соответствии с программой «Доступная среда».

Игорь Артамонов подчеркнул: «Внедрение бережливых технологий обеспечит не только существенный рост качества и доступности первичной медико-санитарной помощи, но и создаст необходимые условия для эффективного проведения диспансеризации взрослого населения».

Для нового медучреждения приобретено современное медицинское оборудование: офтальмоскоп, аппарат для определения остроты зрения, аппарат ультразвуковой терапии, аппараты физиотерапии, кислородный ингалятор, стерилизатор, бактерицидные облучатели и др. На покупку оборудования выделено более 5,8 млн рублей, из которых 61,5% средств из федерального бюджета, 38,5% средств – из бюджета Липецкой области.

В новой детской поликлинике будут трудиться более 30 медицинских работников. Все они имеют достаточный опыт и знания для оказания квалифицированной медицинской помощи, а 50% врачей-специалистов имеют квалификационные категории.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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