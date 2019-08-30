2019-08-30T12:37:25+03:00
Общество

Социально значимые объекты Липецкой области выбрали «Ростелеком»

«Ростелеком» завершил строительство инфраструктуры связи для школы и поликлиники в Усманском районе Липецкой области
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Цифровой провайдер обеспечил организации доступом в Сеть, а также предоставил голосовые шлюзы для стационарной телефонии. Теперь учреждениям стали доступны такие цифровые сервисы, как «Видеонаблюдение», «СМС-рассылка», «Виртуальная АТС» и другие. В ходе работ специалисты компании проложили около двух километров оптики.

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Высокоскоростной интернет давно стал атрибутом эффективной работы социально значимых учреждений. Например, доступ в Сеть в школе открывает перспективы онлайн обучения, а также поиск и применение дополнительных наглядных материалов. Врачи в поликлинике могут проводить онлайн-консилиумы, применять телемедицинские технологии для диагностики заболевания. Благодаря этому качество оказания медицинских услуг перейдет на принципиально новый уровень. Кроме обеспечения интернетом и стационарной телефонии общеобразовательной и медицинской организаций, мы ведем переговоры о подключении таких цифровых решений от «Ростелекома», как «Видеонаблюдение» и «Виртуальная АТС».

Облачный сервис «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» позволяет вести статистику разговоров: можно узнать, как долго длился разговор, с какого номера кто и куда звонил, прослушать записи разговоров, а также настроить голосовое меню. Управление услугой осуществляется через личный кабинет пользователя. Для удаленных сотрудников можно настроить переадресацию на их мобильные телефоны. Принимать звонки можно с помощью приложения, установленного на ноутбук или планшет через гарнитуру.

Реклама. Фото пресс-службы «Ростелеком».

ИСТОЧНИК KP.RU

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