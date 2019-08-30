2019-08-30T16:08:01+03:00
Общество

В Липецк на международный марафон приедут иностранные легкоатлеты и известные футболисты

Ведущим мероприятия станет Дмитрий Губерниев
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецк на международный марафон приедут иностранные легкоатлеты и известные футболистыВ Липецк на международный марафон приедут иностранные легкоатлеты и известные футболистыФото: архив "КП"
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В Липецке впервые пройдет международный марафон. По информации пресс-службы мэрии, он состоится 13 октября. На старт выйдут более 2 тыс. человек, в том числе врио губернатора Игорь Артамонов и мэр города Евгения Уваркина.

Организаторы подготовят для липчан множество сюрпризов. Так, в забегах примут участие иностранные легкоатлеты, а также известные хоккеисты, футболисты, олимпийские чемпионы. Ведущим мероприятия станет Дмитрий Губерниев. Хедлайнер бегунов - бронзовый призер чемпионата Европы по марафону Дмитрий Сафронов.

Для участников подготовят 5 дистанций. Это будет марафон 42,2 км, для любителей - 10 км, новички пробегут 3 км. Отдельные дистанции подготовили для юных липчан. Дети от 4 до 8 лет пробегут 300 м. Юные липчане от 7 до 11 лет - 600 м.

Участников марафона ждут приятные подарки. Также планируется организовать развлекательную программу, питание на трассе и тд. Чтобы участвовать в мероприятии, нужно зарегистрироваться. Сделать это можно здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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