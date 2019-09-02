Липецкие энергетики обсудили подготовку к осенне-зимнему сезону

Больше 300 гектаров просек расчистили липецкие энергетики за полгода вдоль линий электропередачи. Это необходимая мера для того, чтобы во время непогоды поломанные ветки и деревья не падали на провода. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду бригады филиала «Россети Центр Липецкэнерго» заменили больше четырех тысяч изоляторов на ВЛ 0,4-10 кВ. Отремонтированы неисправные трансформаторы, заменено 900 опор. Эти цифры прозвучали на управляющем совете Липецкэнерго, где собрались руководители 18 районов электрических сетей. Общая сумма, которую филиал «Россети Центр» направил на подготовку к зиме, превышает 200 миллионов рублей. Энергетики подвели итоги полугодия и наметили план действий на ближайшее время для того, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжения региона в период холодов.

Руководитель филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Владимир Тихонов отметил, что по итогам шести месяцев количество технологических нарушений на электросетях региона снизилось на 16 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, это не должно стать поводом для снижения темпов подготовки к зиме. Впереди 19 противоаварийных тренировок по действиям персонала в условиях низких температур, тщательная подготовка аварийного резерва и резервных источников электроснабжения.

Отдельное внимание в филиале уделяется профилактике и предупреждению производственного травматизма, и повышению профессиональной квалификации персонала. Реализация всех перечисленных мероприятий будет способствовать дальнейшему повышению надежности потребителей и позволит уверенно встретить осенне-зимний период 2019-2020 годов.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

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