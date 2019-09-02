2019-09-02T15:04:16+03:00
Общество

На арт-фестивале "Ш.К.А.F" липчан отправят в космос

Мероприятие пройдет в Липецке в 5 раз
Юлия КЛЮЕВА
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На арт-фестивале "Ш.К.А.F" в Липецке разыграют электронную книгуНа арт-фестивале "Ш.К.А.F" в Липецке разыграют электронную книгуФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В это воскресенье, 8 сентября, в Липецке состоится ежегодный арт-фестиваль "Ш.К.А.F". Мероприятие пройдет на Липецком Городище. Вся территория площадки превратится в большой книжный шкаф. Кстати, в этом году арт-фестиваль отметит свой первый юбилей. Впервые его организовали в 2015 году. Тогда он назывался "Ш.К.А.F. на Дворянской" и проходил на улице Ленина. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в 2018 году мероприятие посетило более 8 тыс. человек. В этот раз на праздник приедут гости из Москвы, Самары, Тамбова и Екатеринбурга.

В 10 утра начнут работу десятки демонстрационных и творческих площадок: танцевальная, музыкальная, художественная, спортивная и тд. Гостям представлят новинку - vr-зону, где используют технологии виртуальной реальности. Здесь липчане могут запросто отправиться в космос или в путешествие по музеям мира.

На Beauty-территории пройдут модельные показы, эксперты расскажут о современных модных тенденциях, будут работать визажисты. На лекториуме выступят знаменитые филологи, писатели, поэты и искусствоведы.

В 11.00 юные читатели детских библиотек пройдут торжественным парадом, дав старт официальному открытию праздника. Напомним, что попасть на мероприятие можно только через шкаф.

В полдень наградят победителей "Чемпионата читающих детей". В зоне граффити будут творить 65 человек. Кстати, на одной из площадок фестиваля откроют "избиртальный пункт". Липчане смогут проголосовать за лучшую библиотеку областного центра.

На мероприятии будет действовать своя валюта - "шкапик". Купюры можно заработать, выполняя задания на площадках. Вечером по номерам этих "шкапиков" разыграют призы. Главный из них - электронная книга с библиотекой в 700 тыс. экземпляров.

В конце мероприятия пройдет Всероссийский фестиваль короткометражного кино. На большом экране Городища покажут фильмы, которые выберут гости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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