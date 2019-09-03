Липецкая область и Сбербанк подписали меморандум о сотрудничестве

Меморандум о сотрудничестве заключён между администрацией Липецкой области и Сбербанком. Документ подписали президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф и врио главы региона Игорь Артамонов.

Меморандум предусматривает взаимодействие в рамках реализации инвестиционных проектов с целью увеличения объёмов валового регионального продукта и отраслевой диверсификации экономики Липецкой области.

Также стороны договорились, что приложат совместные усилия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в регионе. В частности, речь идёт о повышении доступности кредитных ресурсов; об участии Сбербанка в организации информационно-разъяснительных семинаров, конференций и круглых столов по актуальным вопросам финансово-банковской деятельности; о презентации банковских продуктов; о предоставлении банковских гарантий СМП для участия в закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

Меморандум направлен на активное взаимодействие в рамках реализации программ инфраструктурного развития Липецкой области, жилищного строительства и благоустройства населённых пунктов, реформирования жилищно-коммунального хозяйства, предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, продвижения системы предоставления финансовых услуг населению.

«Целью меморандума является реализация и обеспечение стабильных, удобных и надёжных сервисов для жителей Липецкой области, – прокомментировал Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. – Сбербанк примет участие в развитии и внедрении современных цифровых технологий предоставления финансовых услуг для населения, как в удалённых каналах обслуживания, так и в рамках банковской инфраструктуры области».

«Подписывая меморандум со Сбербанком, мы рассчитываем на его кредитные ресурсы и лидерство в технической области, которые позволят нам нарастить темпы социально-экономического развития области, – подчеркнул врио главы региона Игорь Артамонов. – Липецкая область лидирует в рейтингах инвестиционной привлекательности. Сотрудничество с крупнейшим банком страны поможет укрепить эти позиции и привлечь больше инвесторов на территорию субъекта. Это будет способствовать созданию новых, высокопроизводительных рабочих мест».

Документом также предусмотрено сотрудничество в сфере финансового обслуживания органов исполнительной власти и реализация программ развития кадрового потенциала Липецкой области.

ПАО Сбербанк входит в тройку крупнейших налогоплательщиков Липецкой области. В его активной клиентской базе свыше 20 тысяч юридических лиц. Доля Липецкого отделения Сбербанка на региональном рынке кредитования корпоративных клиентов составляет более 27%, а по кредитованию физических лиц — свыше 46% (в том числе по жилищным кредитам — 63%). В Липецкой области реализуется пилотный проект по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство и уже есть первые одобренные кредиты. Кроме того, доля Липецкого отделения банка на рынке перечисления заработной платы достигает 42%, а на рынке оплаты жилищно-коммунальных услуг — 78%.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.