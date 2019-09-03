Игорь Артамонов и Герман Греф открыли обновленный Быханов сад

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов и президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф приняли участие в открытии обновленного парка Быханов сад.

Реконструкция парка началась по инициативе Игоря Артамонова. В ноябре 2018 года он обратился в Сбербанк с просьбой об оказании благотворительной поддержки проекта. На обновление старейшего липецкого парка Сбербанк выделил 127 млн рублей. Дальше состоялся конкурс на выбор лучшего предложения по реализации концепции «Быханов сад — парк здоровья», в обсуждении которого принимали участие жители областного центра, все их пожелания были учтены.

В ходе реновации в парке появились четыре функциональные зоны, в том числе оздоровления и спорта, семейного отдыха и досуга, тихого отдыха и экологического просвещения. Всего в рамках проекта обновлено более 20 тыс. кв. м покрытий тротуаров, дорожек и площадок. Полностью заменена система освещения с установкой около 250 светильников. В парке появилось более 200 малых архитектурных форм. Обновлен и памятник основателю парка — известному липецкому садоводу Василию Быханову. Кроме того, строители возвели в парке образовательный павильон, сцену, амфитеатр, реконструировали главную и создали дополнительные входные группы.

Игорь Артамонов вместе с мэром Липецка Евгенией Уваркиной провели сегодня для Германа Грефа экскурсию по обновленному парку. Несмотря на поздний вечер, детские и спортивные площадки, теннисные корты были заполнены людьми. Многие жители подходили и благодарили руководителя области за преобразования. Герман Греф высоко оценил благоустройство и поблагодарил Игоря Артамонова и его команду за проделанную работу.

«Это парк европейского уровня. Вложено очень много любви, это ощущается везде. Здесь совершенно другая энергетика, у людей потрясающий заряд энергии, они очень добрые и благодарные. Хочу сказать спасибо за тот вечер, который мы сегодня здесь провели. Быханов сад - это только первый шаг. Я уверен, через четыре года мы не узнаем город, Липецк обязательно станет туристическим центром России», - подчеркнул президент, председатель Правления Сбербанка.

«Это результат совместной работы. Много думали, советовались с жителями, где какой объект располагать. В итоге большинство довольны проделанной совместной работой. Я вижу, как много людей приходят с детьми в парк и как им здесь все нравится. Спасибо руководству Сбербанка за поддержку этого проекта. Отдельное спасибо - всем, кто причастен к реализации его концепции, - за инициативу, настойчивость, постоянный контроль за ходом строительства. Без этих трех составляющих нового парка в Липецке не появилось бы», - отметил Игорь Артамонов.

Врио главы региона, председатель правления Сбербанка и мэр Липецка поздравили липчан с открытием парка, в честь которого для липчан устроили грандиозный праздник. В Быхановом саду выступали музыканты джазового оркестра, сводный хор «CANTUS COR», другие коллективы, детей развлекали аниматоры. Еще одним подарком для жителей стало выступление проекта хормейстера Михаила Турецкого «Soprano». Завершился праздник фейерверком.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.