2019-09-03T11:35:04+03:00
Общество

В Липецке после реконструкции открыли парк Быханов сад

В честь праздника организовали концерт [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Открытие парка Быханов сад в ЛипецкеОткрытие парка Быханов сад в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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В минувший понедельник, 2 сентября, в Липецке состоялось торжественное открытие парка Быханов сад. Напомним, на реконструкцию пространства потребовалось 127 млн рублей.

По данным пресс-службы региональной администрации, здесь обновили более 20 тыс. кв.м. покрытий тротуаров, дорожек и площадок. Заменили систему освещения. В парке появилось около 250 новых светильников, 200 малых архитектурных форм. А также образовательный павильон, сцена, амфитеатр. Обновлен памятник липецкому садводу Василию Быханову. Теперь парк разделен на 4 функциональные зоны: оздоровления и спорта, семейного отдыха и досуга, тихого отдыха и экологического просвещения.

Открытие парка Быханов сад в Липецке Фото: Владимир КУЛИК

Открытие парка Быханов сад в ЛипецкеФото: Владимир КУЛИК

С открытием парка липчан поздравили руководители города и региона. Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов поблагодарил всех, кто принимал участие в этом проекте. По словам врио, этот парк - только начало. В своем инстаграме он рассказал, что постепенно работы пройдут во всех парках Липецка, Ельца, городов и районов области.

- А к вам у меня только одна просьба - давайте всё это беречь, - обратился Игорь Артамонов к липчанам.

Открытие парка Быханов сад в Липецке Фото: Владимир КУЛИК

Открытие парка Быханов сад в ЛипецкеФото: Владимир КУЛИК

В честь открытия для горожан устроили праздник. На сцену парка вышли музыканты джазового оркестра, сводный хор "CANTUS COR", "Dream Shadows", а также "Soprano" Турецкого. Завершилось мероприятие красочным фейерверком.

Открытие парка Быханов сад в Липецке Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Открытие парка Быханов сад в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Открытие парка Быханов сад в Липецке Фото: Владимир КУЛИК

Открытие парка Быханов сад в ЛипецкеФото: Владимир КУЛИК

ИСТОЧНИК KP.RU

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