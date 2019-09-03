Лучшие металлообработчики НЛМК покажут мастерство на региональном конкурсе

Их победители примут участие в областном конкурсе среди металлообработчиков, который состоится в сентябре в Липецке.

В корпоративных состязаниях приняли участие 70 работников комбината. Жюри оценивало качество и соблюдение конкурсантами необходимых параметров конкурсных изделий, а также норм времени на изготовление деталей.

По сумме всех баллов лучшим токарем НЛМК стал Игорь Кретов, лучшим фрезеровщиком

- Андрей Семиколенов. Среди слесарей-инструментальщиков первое место у Владимира Акульшина. Юрий Сухов стал лучшим электрогазосварщиком.

Всех победителей и призеров наградили денежными премиями и дипломами.