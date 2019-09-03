2019-09-03T17:47:13+03:00
Общество

Лучшие металлообработчики НЛМК покажут мастерство на региональном конкурсе

На Новолипецком металлургическом комбинате, флагманской площадке Группы НЛМК, подвели итоги корпоративных конкурсов профессионального мастерства среди токарей, фрезеровщиков, слесарей-инструментальщиков и электрогазосварщиков
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Их победители примут участие в областном конкурсе среди металлообработчиков, который состоится в сентябре в Липецке.

В корпоративных состязаниях приняли участие 70 работников комбината. Жюри оценивало качество и соблюдение конкурсантами необходимых параметров конкурсных изделий, а также норм времени на изготовление деталей.

По сумме всех баллов лучшим токарем НЛМК стал Игорь Кретов, лучшим фрезеровщиком

- Андрей Семиколенов. Среди слесарей-инструментальщиков первое место у Владимира Акульшина. Юрий Сухов стал лучшим электрогазосварщиком.

Всех победителей и призеров наградили денежными премиями и дипломами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бассейны с шикарными видами и рестораны с венецианскими гондолами: взгляд изнутри на лайнер Costa Venezia
Корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток» побывал на борту лайнера и узнал, в каких условиях будут проживать высокие гости Восточного экономического форума [фото]
Новости 24
В Липецке попал в ДТП школьный автобус
В Липецком государственном техническом университете Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф встретился со студентами
Липецкая область вошла в топ регионов по активности участия в нацпроекте «Образование»
В среду в Липецке до +27 и без осадков
Сбербанк и Липецкая область заключили меморандум о сотрудничестве
В Липецке в лесу района ЛТЗ нашли младенца
В среду 16 улиц Липецка останутся без света, 22 - без воды
По факту пропажи 8-летней девочки под Липецком возбудили уголовное дело
В Липецке за торговлю алкоголем без лицензии кафе заплатит 3 млн рублей
Под Липецком расследуют нападение ротвейлера на рыбака
Сбербанк подарил липчанам обновленный парк «Быханов сад»
В Липецке за громкую музыку оштрафовали кафе
В Липецке мужчина украл материалы со строительной площадки
В Липецке неизвестный водитель сбил 13-летнюю школьницу и скрылся