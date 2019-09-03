Лучшие металлообработчики НЛМК покажут мастерство на региональном конкурсе
На Новолипецком металлургическом комбинате, флагманской площадке Группы НЛМК, подвели итоги корпоративных конкурсов профессионального мастерства среди токарей, фрезеровщиков, слесарей-инструментальщиков и электрогазосварщиков
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Их победители примут участие в областном конкурсе среди металлообработчиков, который состоится в сентябре в Липецке.
В корпоративных состязаниях приняли участие 70 работников комбината. Жюри оценивало качество и соблюдение конкурсантами необходимых параметров конкурсных изделий, а также норм времени на изготовление деталей.
По сумме всех баллов лучшим токарем НЛМК стал Игорь Кретов, лучшим фрезеровщиком
- Андрей Семиколенов. Среди слесарей-инструментальщиков первое место у Владимира Акульшина. Юрий Сухов стал лучшим электрогазосварщиком.
Всех победителей и призеров наградили денежными премиями и дипломами.
ИСТОЧНИК KP.RU