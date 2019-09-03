Больше тысячи жителей Липецка почтили память жертв теракта в Беслане

В этот день, 3 сентября, в стране проходит День солидарности в борьбе с терроризмом. Чудовищный теракт произошел ровно 15 лет назад 3 сентября 2004 года в средней школе №1 города Беслана в Северной Осетии. 30 боевиков захватили школу 1 сентября, больше 1000 человек, детей, родителей и педагогов, держали в заложниках три дня без еды и воды. На трети день боевики открыли по заложникам огонь – погибли 334 человека, из них 186 детей.

Липецкие школьники вспоминают жертв Беслана.

Почтить память жертв трагедии пришли около 1000 жителей Липецка. Неравнодушные липчане собрались в парке «Сказка» у памятника детям, погибшим в годы войны. С цветами к памятнику пришли даже младшие школьники.

Липчане почтили память погибших в терактахФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Также липчане почтили минутой молчания всех, кто погиб в страшных терактах в 1999 году в Москве и Волгодонске, в 2002 году при захвате заложников на Дубровке, во время взрывов в самолетах в 2004 году, в 2009 году в Невском экспрессе и в 2011 в Домодедово.

Липчане почтили память погибших в терактахФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Дети и взрослые со слезами на глазах возложили цветы к монументу и выпустили в небо белые шары.

Липчане почтили память погибших в терактахФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

– Дети Беслана, их родители и педагоги, ставшие жертвами бессмысленного и беспощадного теракта, навсегда останутся в нашей памяти, – сказала мэр Липецка Евгения Уваркина. – Эта трагедия заставила нас переосмыслить многие ценности, которые стали для всех россиян, живущих в мирное время, чересчур будничными и привычными. И если все счастье мира не стоит слезы ребенка, то чем мы можем заплатить за 186 потерянных жизней невинных детей? Вечной скорбью, вечной памятью и всеобщей бдительностью. Такого нигде и никогда не должно повториться.