Липецкая область вошла в топ регионов по активности участия в нацпроекте «Образование»

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что Липецкая область вошла в топ регионов по активности участия в национальном проекте «Образование». Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд. рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. В рамках этого нацпроекта в регионе будут реализованы проекты «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей», «Молодые профессионалы» и «Современная школа».

Глава Липецкой области считает: «Знание современных технологий - это прямой путь к востребованности и трудоустройству. Мы хотим, чтобы все школы Липецкой области успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели».

По итогам прохождения отборов Минпросвещения России региону будут предоставлены различные субсидии. По словам Игоря Артамонова, за счет федеральных и областных средств в 2020 году в Ельце откроется детский технопарк «Кванториум», появится первый мобильный детский технопарк, в специальной школе-интернате города Данкова будет обновлена материально-техническая база, в двух школах, расположенных в сельской местности, будут созданы условия для занятия физической культурой и спортом детей, в 30 учреждениях дополнительного образования детей будет создано 4290 новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ, в 42 общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и малых городах, начнут функционировать Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

В 2019 году в рамках реализаций мероприятий национального проекта «Образование» в 2019 году в Липецкой области начнут работу 25 Центров «Точка роста», расположенных в сельской местности во всех 18 районах области. На их оснащение направлено более 39 млн. рублей средств субсидии из федерального бюджета и средств регионального бюджета.

Также в 2020 году запланировано строительство школы на 100 мест в селе Пятницкое и строительство общеобразовательной школы на 800 мест в Усмани. Кроме того, в 2021 году начнут работу еще два мобильных детских технопарка «Кванториум», будет обновлена материально-техническая база центра поддержки одаренных детей «Стратегия» и откроется филиал его филиал в Грязях. В специальных школах-интернатах города Ельца и города Усмани будет обновлена материально-техническая база, в ЛГТУ откроется ключевой центр развития детей «Дом научной коллаборации».

Также глава региона отметил, что в настоящее время в Липецкой области функционируют функционировать 693 образовательных организации, из них 277 школ, 323 детских сада, 59 учреждений дополнительного образования, 30 техникумов и колледжей, семь организаций, осуществляющих обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и один Центр поддержки одарённых детей. Все образовательные организации области полностью укомплектованы педагогическими кадрами.